https://ria.ru/20230706/vagner-1882595133.html
Патрушев рассказал, к чему могли привести действия руководства ЧВК "Вагнер"
Патрушев рассказал, к чему могли привести действия руководства ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев рассказал, к чему могли привести действия руководства ЧВК "Вагнер"
Предательские действия руководства ЧВК "Вагнер" поставили Россию на грань гражданского конфликта, но решительные действия сотрудников силовых структур,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:57
2023-07-06T14:57
2023-07-06T14:57
россия
краснодар
николай патрушев
безопасность
чвк "вагнер"
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Предательские действия руководства ЧВК "Вагнер" поставили Россию на грань гражданского конфликта, но решительные действия сотрудников силовых структур, руководителей органов власти, сплоченность и патриотизм народа показали, что страна выстоит перед любыми угрозами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Двадцать третьего и двадцать четвертого июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий, руководства ЧВК "Вагнер", страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт. Но решительные действия военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, руководителей органов государственной власти, сплоченность и патриотизм нашего народа еще раз показали, что Россия выстоит перед любыми угрозами", - сказал Патрушев в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности Южного федерального округа. "Единство в отстаивании национальных интересов и суверенитета страны делают наш народ непобедимым. Так было, так будет", - заявил он.
https://ria.ru/20230706/vagner-1882569446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, николай патрушев, безопасность, чвк "вагнер"
Россия, Краснодар, Николай Патрушев, Безопасность, ЧВК "Вагнер"
Патрушев рассказал, к чему могли привести действия руководства ЧВК "Вагнер"
Патрушев: предательство руководства ЧВК "Вагнер" могло обернуться гражданским конфликтом