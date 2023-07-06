Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал, к чему могли привести действия руководства ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/vagner-1882595133.html
Патрушев рассказал, к чему могли привести действия руководства ЧВК "Вагнер"
Патрушев рассказал, к чему могли привести действия руководства ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев рассказал, к чему могли привести действия руководства ЧВК "Вагнер"
Предательские действия руководства ЧВК "Вагнер" поставили Россию на грань гражданского конфликта, но решительные действия сотрудников силовых структур,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:57
2023-07-06T14:57
россия
краснодар
николай патрушев
безопасность
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Предательские действия руководства ЧВК "Вагнер" поставили Россию на грань гражданского конфликта, но решительные действия сотрудников силовых структур, руководителей органов власти, сплоченность и патриотизм народа показали, что страна выстоит перед любыми угрозами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Двадцать третьего и двадцать четвертого июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий, руководства ЧВК "Вагнер", страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт. Но решительные действия военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, руководителей органов государственной власти, сплоченность и патриотизм нашего народа еще раз показали, что Россия выстоит перед любыми угрозами", - сказал Патрушев в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности Южного федерального округа. "Единство в отстаивании национальных интересов и суверенитета страны делают наш народ непобедимым. Так было, так будет", - заявил он.
https://ria.ru/20230706/vagner-1882569446.html
россия
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодар, николай патрушев, безопасность, чвк "вагнер"
Россия, Краснодар, Николай Патрушев, Безопасность, ЧВК "Вагнер"
Патрушев рассказал, к чему могли привести действия руководства ЧВК "Вагнер"

Патрушев: предательство руководства ЧВК "Вагнер" могло обернуться гражданским конфликтом

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Предательские действия руководства ЧВК "Вагнер" поставили Россию на грань гражданского конфликта, но решительные действия сотрудников силовых структур, руководителей органов власти, сплоченность и патриотизм народа показали, что страна выстоит перед любыми угрозами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Двадцать третьего и двадцать четвертого июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий, руководства ЧВК "Вагнер", страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт. Но решительные действия военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, руководителей органов государственной власти, сплоченность и патриотизм нашего народа еще раз показали, что Россия выстоит перед любыми угрозами", - сказал Патрушев в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности Южного федерального округа.
"Единство в отстаивании национальных интересов и суверенитета страны делают наш народ непобедимым. Так было, так будет", - заявил он.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Лукашенко назвал условие заключения контракта с ЧВК "Вагнер"
Вчера, 13:41
 
РоссияКраснодарНиколай ПатрушевБезопасностьЧВК "Вагнер"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала