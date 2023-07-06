https://ria.ru/20230706/vagner-1882539656.html

Лукашенко рассказал о размещении "Вагнера" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о размещении "Вагнера" в Белоруссии - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко рассказал о размещении "Вагнера" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер" предложили разместиться в бывших военных городках, но у них другое видение. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:46

2023-07-06T11:46

2023-07-06T11:46

в мире

белоруссия

александр лукашенко

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер" предложили разместиться в бывших военных городках, но у них другое видение. "Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по их размещению, естественно, про это видение я вам не скажу", - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе Telegram-канал "Пул первого". Президент Белоруссии сообщил, что "на сегодняшний день вопрос передислокации подразделения не решен". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882527400.html

https://ria.ru/20230706/vagner-1882532337.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа