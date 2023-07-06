Лукашенко собирается в ближайшее время обсудить с Путиным тему "Вагнера"
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным, на которой обсудят в том числе тему "Вагнера"
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным и обсудить тему "Вагнера".
Как отмечает агентство Sputnik, Лукашенко отметил, что будет обсуждена и проблема вокруг ЧВК "Вагнер", "поскольку лидеры стран были вовлечены в эту проблему". Также президенты обсудят вопросы дальнейшего функционирования подразделения.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.