https://ria.ru/20230706/vagner-1882536493.html

Лукашенко собирается в ближайшее время обсудить с Путиным тему "Вагнера"

Лукашенко собирается в ближайшее время обсудить с Путиным тему "Вагнера" - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко собирается в ближайшее время обсудить с Путиным тему "Вагнера"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным и обсудить тему... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:31

2023-07-06T11:31

2023-07-06T12:22

владимир путин

александр лукашенко

политика

россия

белоруссия

попытка вооруженного мятежа

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным и обсудить тему "Вагнера".Как отмечает агентство Sputnik, Лукашенко отметил, что будет обсуждена и проблема вокруг ЧВК "Вагнер", "поскольку лидеры стран были вовлечены в эту проблему". Также президенты обсудят вопросы дальнейшего функционирования подразделения.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882527400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия, попытка вооруженного мятежа