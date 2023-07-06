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Пушилин сообщил, что бойцов "Вагнера" в ДНР сейчас нет - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/vagner-1882532337.html
Пушилин сообщил, что бойцов "Вагнера" в ДНР сейчас нет
Пушилин сообщил, что бойцов "Вагнера" в ДНР сейчас нет - РИА Новости, 06.07.2023
Пушилин сообщил, что бойцов "Вагнера" в ДНР сейчас нет
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что в настоящий момент на территории республики нет бойцов ЧВК "Вагнер". РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:12
2023-07-06T11:12
специальная военная операция на украине
безопасность
евгений пригожин
россия
денис пушилин
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что в настоящий момент на территории республики нет бойцов ЧВК "Вагнер". "Музыкантов" (бойцов группы "Вагнер" - ред.) нет (в ДНР - ред.), они на территории Луганской Народной Республики базировались и на какие-то моменты, периоды, когда шел процесс освобождения Артемовска, да, были, а сейчас "музыкантов" на территории республики нет", - сказал Пушилин. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882527400.html
россия
донецкая народная республика
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безопасность, евгений пригожин, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Евгений Пригожин, Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин сообщил, что бойцов "Вагнера" в ДНР сейчас нет

Пушилин заявил, что бойцы "Вагнера" некоторое время были в ДНР, но сейчас их там нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" в центре Артемовска
Боец ЧВК Вагнер в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец ЧВК "Вагнер" в центре Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что в настоящий момент на территории республики нет бойцов ЧВК "Вагнер".
"Музыкантов" (бойцов группы "Вагнер" - ред.) нет (в ДНР - ред.), они на территории Луганской Народной Республики базировались и на какие-то моменты, периоды, когда шел процесс освобождения Артемовска, да, были, а сейчас "музыкантов" на территории республики нет", - сказал Пушилин.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Лукашенко утверждает, что Пригожина нет в Белоруссии
Вчера, 10:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЕвгений ПригожинРоссияДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЧВК "Вагнер"Попытка вооруженного мятежаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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