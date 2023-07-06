https://ria.ru/20230706/vagner-1882532337.html

Пушилин сообщил, что бойцов "Вагнера" в ДНР сейчас нет

Пушилин сообщил, что бойцов "Вагнера" в ДНР сейчас нет - РИА Новости, 06.07.2023

Пушилин сообщил, что бойцов "Вагнера" в ДНР сейчас нет

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что в настоящий момент на территории республики нет бойцов ЧВК "Вагнер". РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:12

2023-07-06T11:12

2023-07-06T11:12

специальная военная операция на украине

безопасность

евгений пригожин

россия

денис пушилин

донецкая народная республика

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что в настоящий момент на территории республики нет бойцов ЧВК "Вагнер". "Музыкантов" (бойцов группы "Вагнер" - ред.) нет (в ДНР - ред.), они на территории Луганской Народной Республики базировались и на какие-то моменты, периоды, когда шел процесс освобождения Артемовска, да, были, а сейчас "музыкантов" на территории республики нет", - сказал Пушилин. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882527400.html

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Кирилл Волков

безопасность, евгений пригожин, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа, ситуация в днр и лнр