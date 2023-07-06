https://ria.ru/20230706/uregulirovanie-1882695177.html

В США потребовали от властей прекратить саботаж урегулирования на Украине

В США потребовали от властей прекратить саботаж урегулирования на Украине - РИА Новости, 06.07.2023

В США потребовали от властей прекратить саботаж урегулирования на Украине

Одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что вместе с соратниками добивается от властей США прекращения... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T23:40

2023-07-06T23:40

2023-07-06T23:40

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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Одна из основательниц американского антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин заявила, что вместе с соратниками добивается от властей США прекращения саботажа мирных инициатив, которые могли бы остановить конфликт на Украине. Она обвинила Вашингтон в срыве переговоров, которые вели противоборствующие стороны весной прошлого года, и в пренебрежении планом, с которым выступил Китай. "Я думаю, что необходим призыв к перемирию и переговорам. Прискорбно, что США ему препятствуют - будь то сразу после начала войны, когда перспективы переговоров выглядели очень позитивно, или в случае с китайским предложением, которое США отвергли", - сказала Бенджамин. Пацифисты из Codepink, по ее словам, поддерживают все мирные усилия, в том числе со стороны глав шести африканских государства, Бразилии, Китая или Ватикана. "Все эти усилия важны, и мы пытаемся подтолкнуть наше правительство к участию в них, к тому, чтобы стать частью решения", - сказала собеседница агентства. При этом она подчеркнула, что выступает категорически против военной операции России на Украине. "Я хочу, чтобы она закончилась. Но я не думаю, что давать Украине все больше и больше оружия и сделать ее частью НАТО - это часть решения. Это часть проблемы", - сказала Бенджамин. США выступают против идей прекращения огня в зоне конфликта, доказывая, что перемирием может воспользоваться Россия, которая, по мнению американцев, должна полностью покинуть занятые территории.

https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html

https://ria.ru/20230705/ssha-1882274542.html

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в мире, цены на нефть, украина, сша, нато, китай