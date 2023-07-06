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Патрушев обвинили Киев в использовании методов гитлеровских спецслужб
Патрушев обвинили Киев в использовании методов гитлеровских спецслужб - РИА Новости, 06.07.2023
Патрушев обвинили Киев в использовании методов гитлеровских спецслужб
Россия получает многочисленные подтверждения того, что киевский режим, готовя теракты и диверсии на российской территории, использует методы гитлеровских... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:21
2023-07-06T15:21
2023-07-06T15:21
специальная военная операция на украине
россия
киев
краснодар
николай патрушев
в мире
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Россия получает многочисленные подтверждения того, что киевский режим, готовя теракты и диверсии на российской территории, использует методы гитлеровских спецслужб, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Продолжаем получать многочисленные факты, подтверждающие неонацистскую сущность правящего бандеровского режима, взявшего на вооружение самые грязные методы, когда-то применявшиеся гитлеровскими гестапо и абвером, в том числе при подготовке и совершении терактов и диверсий на территории нашей страны", - сказал Патрушев, выступая в четверг в Краснодаре на совещании по вопросам безопасности Южного федерального округа.
https://ria.ru/20230706/patrushev-1882597401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, краснодар, николай патрушев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Краснодар, Николай Патрушев, В мире
Патрушев обвинили Киев в использовании методов гитлеровских спецслужб
Патрушев: при подготовке терактов Киев использует методы гитлеровских спецслужб