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Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине изменится - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 06.07.2023 (обновлено: 15:37 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882567421.html
Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине изменится
Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине изменится - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине изменится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:32
2023-07-06T15:37
специальная военная операция на украине
украина
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию."К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Его слова приводит пресс-служба."От этой войны материально теряют больше всего европейцы. А выгодополучателем является фактически одна страна", - сказал глава белорусского государства.Лукашенко сомневается, что стороны соберутся для переговоров в Москве или Минске, но это, по его словам, не важно. "Главное, чтобы этот конфликт прекратился", - подчеркнул он. Глава белорусского государства также отметил, что важно не упустить момент для проведения переговоров, ведь ситуация очень динамично меняется."Мощная, сильная Россия... готова к переговорам с Украиной. Ну не хочется, чтобы погибали люди. А если завтра россияне перемелют эти силы (ВСУ – ред.) и увидят возможность атаковать по югу ...? Сядет Россия за стол переговоров? Вряд ли. Ситуация изменится, и подходы будут другими. Поэтому, если кто-то ждет этот "конрнаступ"… "Если он не получится, вот тогда мы сядем за стол переговоров", - Запад (так заявляет - ред.). А Россия может послать по-русски и очень далеко", - сказал президент.Он подчеркнул, что нужно пользоваться имеющимся сейчас моментом. "Россия что, будет обсуждать Крым и Новороссию? Никогда! Ситуация изменилась. А тогда (во время предыдущих раундов переговоров – ред.) еще можно было. А завтра, может, вообще переговоры никому не будут нужны", - считает Лукашенко.Он также обратил внимание на особую ситуацию перед саммитом НАТО в Вильнюсе, когда украинская сторона будет стремиться продемонстрировать свои силы. "Опасность заключается в том, что если они бросят сейчас, перед 11 июля, чтобы продемонстрировать своим покровителям свою мощь, лучшие подразделения в бой, они окончательно похоронят украинскую боеспособность. Они перемелют там все. Тогда из той точки, где они атакуют сейчас, чтобы отрезать сухопутную дорогу на Крым, разрубить южную группировку, как только они перемелют здесь свои войска, Россия нанесет контрудар, а защищаться будет уже украинцам нечем. Они отрубят Украину полностью и от Черного моря, и от самых хороших, выгодных, ценных для Украины территорий. Вот над этим надо подумать", - сказал Лукашенко.По его мнению, "Россия выдержит" украинское контрнаступление. "Потом будет очень опасен контрудар по югу Украины до Приднестровья. И тогда с государственностью Украины вопрос будет решен. Вот об этом надо думать, а не о том, какую они конфетку дадут Зеленскому в виде Совета НАТО-Украина или еще чего-то они пообещали", - продолжил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882541169.html
https://ria.ru/20230625/peregovory-1880325992.html
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украина, в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине изменится

Лукашенко не исключил, что к осени могут начаться переговоры по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию.
"К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Его слова приводит пресс-служба.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам, пока есть возможность
Вчера, 11:53
"От этой войны материально теряют больше всего европейцы. А выгодополучателем является фактически одна страна", - сказал глава белорусского государства.
Лукашенко сомневается, что стороны соберутся для переговоров в Москве или Минске, но это, по его словам, не важно. "Главное, чтобы этот конфликт прекратился", - подчеркнул он. Глава белорусского государства также отметил, что важно не упустить момент для проведения переговоров, ведь ситуация очень динамично меняется.
"Мощная, сильная Россия... готова к переговорам с Украиной. Ну не хочется, чтобы погибали люди. А если завтра россияне перемелют эти силы (ВСУ – ред.) и увидят возможность атаковать по югу ...? Сядет Россия за стол переговоров? Вряд ли. Ситуация изменится, и подходы будут другими. Поэтому, если кто-то ждет этот "конрнаступ"… "Если он не получится, вот тогда мы сядем за стол переговоров", - Запад (так заявляет - ред.). А Россия может послать по-русски и очень далеко", - сказал президент.
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией
25 июня, 14:54
Он подчеркнул, что нужно пользоваться имеющимся сейчас моментом. "Россия что, будет обсуждать Крым и Новороссию? Никогда! Ситуация изменилась. А тогда (во время предыдущих раундов переговоров – ред.) еще можно было. А завтра, может, вообще переговоры никому не будут нужны", - считает Лукашенко.
Он также обратил внимание на особую ситуацию перед саммитом НАТО в Вильнюсе, когда украинская сторона будет стремиться продемонстрировать свои силы. "Опасность заключается в том, что если они бросят сейчас, перед 11 июля, чтобы продемонстрировать своим покровителям свою мощь, лучшие подразделения в бой, они окончательно похоронят украинскую боеспособность. Они перемелют там все. Тогда из той точки, где они атакуют сейчас, чтобы отрезать сухопутную дорогу на Крым, разрубить южную группировку, как только они перемелют здесь свои войска, Россия нанесет контрудар, а защищаться будет уже украинцам нечем. Они отрубят Украину полностью и от Черного моря, и от самых хороших, выгодных, ценных для Украины территорий. Вот над этим надо подумать", - сказал Лукашенко.
По его мнению, "Россия выдержит" украинское контрнаступление. "Потом будет очень опасен контрудар по югу Украины до Приднестровья. И тогда с государственностью Украины вопрос будет решен. Вот об этом надо думать, а не о том, какую они конфетку дадут Зеленскому в виде Совета НАТО-Украина или еще чего-то они пообещали", - продолжил президент Белоруссии.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Украина готова к многолетнему конфликту, заявил Кулеба
29 июня, 23:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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