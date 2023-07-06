https://ria.ru/20230706/ukraina-1882567421.html

Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине изменится

Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине изменится - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко предположил, что к осени ситуация на Украине изменится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:32

2023-07-06T13:32

2023-07-06T15:37

специальная военная операция на украине

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александр лукашенко

россия

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться, возможно начало переговоров по мирному урегулированию."К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Его слова приводит пресс-служба."От этой войны материально теряют больше всего европейцы. А выгодополучателем является фактически одна страна", - сказал глава белорусского государства.Лукашенко сомневается, что стороны соберутся для переговоров в Москве или Минске, но это, по его словам, не важно. "Главное, чтобы этот конфликт прекратился", - подчеркнул он. Глава белорусского государства также отметил, что важно не упустить момент для проведения переговоров, ведь ситуация очень динамично меняется."Мощная, сильная Россия... готова к переговорам с Украиной. Ну не хочется, чтобы погибали люди. А если завтра россияне перемелют эти силы (ВСУ – ред.) и увидят возможность атаковать по югу ...? Сядет Россия за стол переговоров? Вряд ли. Ситуация изменится, и подходы будут другими. Поэтому, если кто-то ждет этот "конрнаступ"… "Если он не получится, вот тогда мы сядем за стол переговоров", - Запад (так заявляет - ред.). А Россия может послать по-русски и очень далеко", - сказал президент.Он подчеркнул, что нужно пользоваться имеющимся сейчас моментом. "Россия что, будет обсуждать Крым и Новороссию? Никогда! Ситуация изменилась. А тогда (во время предыдущих раундов переговоров – ред.) еще можно было. А завтра, может, вообще переговоры никому не будут нужны", - считает Лукашенко.Он также обратил внимание на особую ситуацию перед саммитом НАТО в Вильнюсе, когда украинская сторона будет стремиться продемонстрировать свои силы. "Опасность заключается в том, что если они бросят сейчас, перед 11 июля, чтобы продемонстрировать своим покровителям свою мощь, лучшие подразделения в бой, они окончательно похоронят украинскую боеспособность. Они перемелют там все. Тогда из той точки, где они атакуют сейчас, чтобы отрезать сухопутную дорогу на Крым, разрубить южную группировку, как только они перемелют здесь свои войска, Россия нанесет контрудар, а защищаться будет уже украинцам нечем. Они отрубят Украину полностью и от Черного моря, и от самых хороших, выгодных, ценных для Украины территорий. Вот над этим надо подумать", - сказал Лукашенко.По его мнению, "Россия выдержит" украинское контрнаступление. "Потом будет очень опасен контрудар по югу Украины до Приднестровья. И тогда с государственностью Украины вопрос будет решен. Вот об этом надо думать, а не о том, какую они конфетку дадут Зеленскому в виде Совета НАТО-Украина или еще чего-то они пообещали", - продолжил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230706/ukraina-1882541169.html

https://ria.ru/20230625/peregovory-1880325992.html

https://ria.ru/20230629/kuleba-1881330510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, ситуация в днр и лнр