https://ria.ru/20230706/ukraina-1882505016.html

В Госдуме заявили, что Украину ждет "план "Б" от США

В Госдуме заявили, что Украину ждет "план "Б" от США - РИА Новости, 06.07.2023

В Госдуме заявили, что Украину ждет "план "Б" от США

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Украину ждет план "Б", который подразумевает тот самый сценарий, вошедший в современную историю... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:04

2023-07-06T09:04

2023-07-06T09:04

в мире

украина

сша

афганистан

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Украину ждет план "Б", который подразумевает тот самый сценарий, вошедший в современную историю как исход американцев из Афганистана. "Украину ждет план "Б", тот самый сценарий, вошедший в современную историю как "афганский исход". К этому уже сегодня должна быть готова продажная украинская элита. И мне что-то подсказывает, что покидающих страну бортов и мест в них будет очень мало, да и не все они смогут взлететь", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, своими действиями "взбесившийся (Владимир) Зеленский" загнал коллективный Запад во главе с США в тупик, тем самым поставив их перед извечным, как считалось ранее, русским вопросом: "кто виноват?" и "что делать?". "В такой сложной ситуации их гибридная интервенция со стороны выглядит провальной, бессмысленной и абсолютно не оправдывающей их изначальные прогнозы на высокие финансовые и политические дивиденды", - подчеркнул депутат. По его словам, киевские элиты пожертвовали Украиной во имя глобальных интересов США.

https://ria.ru/20230706/veteran-1882496595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, афганистан, михаил шеремет, госдума рф