https://ria.ru/20230706/udary-1882518756.html

"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС

"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 06.07.2023

"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС

В случае ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции российская армия нанесет удары по центрам принятия решений киевского режима и устранит... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:07

2023-07-06T10:07

2023-07-06T15:11

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

нато

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1873985852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1b8059ac868d8418a78be71228e09f8.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В случае ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции российская армия нанесет удары по центрам принятия решений киевского режима и устранит президента Украины Владимира Зеленского, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."В этих совместных оперативных центрах принятия решений работают военные, в том числе иностранные офицеры из НАТО и США", — отметил эксперт.Как утверждает специалист, если киевский режим устроит катастрофическую провокацию на ЗАЭС, его глав будут ждать серьезные последствия."Ожидаю, что Россия усилит удары по многим целям", — указал Джонсон.Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено в ходе денацификации страны после победы России.

https://ria.ru/20230706/otchayanie-1882507401.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), нато, запорожская аэс