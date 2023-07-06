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"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС
"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 06.07.2023
"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС
В случае ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции российская армия нанесет удары по центрам принятия решений киевского режима и устранит... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:07
2023-07-06T10:07
2023-07-06T15:11
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В случае ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции российская армия нанесет удары по центрам принятия решений киевского режима и устранит президента Украины Владимира Зеленского, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."В этих совместных оперативных центрах принятия решений работают военные, в том числе иностранные офицеры из НАТО и США", — отметил эксперт.Как утверждает специалист, если киевский режим устроит катастрофическую провокацию на ЗАЭС, его глав будут ждать серьезные последствия."Ожидаю, что Россия усилит удары по многим целям", — указал Джонсон.Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено в ходе денацификации страны после победы России.
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), нато, запорожская аэс
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Запорожская АЭС
"Будут удары". Зеленского предупредили о последствиях провокации на ЗАЭС
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия ударит по центрам принятия решений в случае атаки на ЗАЭС