https://ria.ru/20230706/ucheba-1882661963.html

Большинство учителей считают, что летом необходимо продолжать учиться

Большинство учителей считают, что летом необходимо продолжать учиться - РИА Новости, 06.07.2023

Большинство учителей считают, что летом необходимо продолжать учиться

Большинство учителей (73%) считают, что летом необходимо учиться, лишь 9,5% думают, что не стоит загружать ребенка учебой в период летних каникул, следует из... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:44

2023-07-06T18:44

2023-07-06T18:44

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Большинство учителей (73%) считают, что летом необходимо учиться, лишь 9,5% думают, что не стоит загружать ребенка учебой в период летних каникул, следует из результатов исследования образовательной платформы "Учи.ру", которые имеются в распоряжении РИА Новости. "По результатам опроса, 73% учителей считают, что учиться летом необходимо. При этом 43% респондентов считают, что заниматься надо как минимум несколько раз в месяц, а 21% опрошенных педагогов говорят, что заниматься надо ежедневно. Небольшая часть учителей (9,5%) уверены, что не стоит загружать ребенка учебой летом", - говорится в сообщении. Отмечается, что 76% педагогов считают, что летом необходимо повторять изученный в школе материал, думают, что летом стоит лучше разобраться в темах, которые вызывали трудности в учебном году 56% и половина педагогов отметили, что в период летних каникул нужно изучать внешкольные и дополнительные темы, расширять кругозор и осваивать новые навыки. Кроме того, по мнению опрошенных учителей, летом стоит уделять особое внимание трем предметам: литература и чтение (84%), математика (72%), русский язык (67%), а большая часть опрошенных (77%) ответили, что выдали задание на лето своим ученикам - чаще всего педагоги передавали список литературы (79%), задания на онлайн-платформах (37%), распечатанные задания (рабочие листы, карточки) - 29% и упражнения из учебников (14%). Большинство родителей (85%) разделяют мнение педагогов и считают, что на летних каникулах нужно продолжать заниматься учебой, при этом 41% опрошенных думают, что нужно учиться ежедневно, 34% считают, что оптимальная частота занятий – несколько раз в месяц и лишь 7% опрошенных посчитали, что летом не нужно заниматься учебой ни в каком формате. "Отвечая на вопрос о целях учебы летом, чаще всего родители выбирали варианты, связанные с повторением изученного материала (77%) и проработкой тем, которые вызывали трудности во время учебного года (65%). Третья важная цель – расширить кругозор, узнать что-то новое – ее выбрали 55% ответивших. Идти вперед по программе хотят только 11% родителей", - следует из результатов опроса. По мнению родителей, летом нужно заниматься математикой, русским языком и чтением (83%), а также иностранными языками (53%) и окружающим миром (37%), также почти все опрошенные родители сообщили, что их дети учатся на летних каникулах (90%) - они читают художественную литературу (77%), занимаются на образовательных онлайн-платформах (50%), выполняют задания, распечатанные из разных источников (50%). Менее половины опрошенных детей считают, что летом нужно учиться, только если это интересно (42%), другие думают, что летние каникулы – для отдыха, а не для учебы (35%) и лишь часть респондентов ответила, что учиться нужно всегда – развивать ум, саморазвиваться (18%). Большинство детей объясняют необходимость заниматься летом тем, что нужно не забыть изученный материал и к началу учебного года быть подготовленным (65%), но чаще всего дети на летних каникулах хотели бы гулять с друзьями и семьей (79%), купаться и загорать (69%), учиться новому, например, кататься на роликах или самокате (63%), при этом среди занятий, которыми дети точно не хотели бы заниматься летом – ходить на уроки по строгому расписанию (80%), убираться дома (29%) и работать в огороде (26%). Исследование проводилось в июне 2023 года, в нем приняли участи 2 135 респондентов - 1 225 педагогов 1–4 классов, 430 родителей школьников 1–4 классов, 480 учащихся 1–4 классов.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, образование, образование - общество, сн_образование, общество