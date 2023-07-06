https://ria.ru/20230706/ubiystvo-1882664897.html
В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме
В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме - РИА Новости, 06.07.2023
В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме
Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено во дворе дома в Мурино Всеволожского района Ленинградской области, подозреваемого в совершении убийства ищут,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:53
2023-07-06T18:53
2023-07-06T18:55
происшествия
жилье
ленинградская область
всеволожск
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено во дворе дома в Мурино Всеволожского района Ленинградской области, подозреваемого в совершении убийства ищут, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщает пресс-служба. В совершении преступления подозревается мужчина 1981 года рождения, "который на автомобиле протаранил ворота частного дома и во дворе произвел не менее трех выстрелов из пистолета в потерпевшего, от которых тот скончался на месте происшествия", сообщает СУСК. После совершения преступления подозреваемый скрылся, сейчас его разыскивают. Погибший - мужчина 1985 года рождения.
https://ria.ru/20230702/telo-1881777151.html
https://ria.ru/20230630/arest-1881549590.html
ленинградская область
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происшествия, жилье, ленинградская область, всеволожск, всеволожский район
Происшествия, Жилье, Ленинградская область, Всеволожск, Всеволожский район
В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме
В Ленинградской области нашли тело мужчины во дворе собственном дома, подозреваемого ищут