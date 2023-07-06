Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 06.07.2023 (обновлено: 18:55 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/ubiystvo-1882664897.html
В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме
В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме - РИА Новости, 06.07.2023
В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме
Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено во дворе дома в Мурино Всеволожского района Ленинградской области, подозреваемого в совершении убийства ищут,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:53
2023-07-06T18:55
происшествия
жилье
ленинградская область
всеволожск
всеволожский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено во дворе дома в Мурино Всеволожского района Ленинградской области, подозреваемого в совершении убийства ищут, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщает пресс-служба. В совершении преступления подозревается мужчина 1981 года рождения, "который на автомобиле протаранил ворота частного дома и во дворе произвел не менее трех выстрелов из пистолета в потерпевшего, от которых тот скончался на месте происшествия", сообщает СУСК. После совершения преступления подозреваемый скрылся, сейчас его разыскивают. Погибший - мужчина 1985 года рождения.
https://ria.ru/20230702/telo-1881777151.html
https://ria.ru/20230630/arest-1881549590.html
ленинградская область
всеволожск
всеволожский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, ленинградская область, всеволожск, всеволожский район
Происшествия, Жилье, Ленинградская область, Всеволожск, Всеволожский район
В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме

В Ленинградской области нашли тело мужчины во дворе собственном дома, подозреваемого ищут

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено во дворе дома в Мурино Всеволожского района Ленинградской области, подозреваемого в совершении убийства ищут, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщает пресс-служба.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
В Оренбургской области нашли тело пропавшей девочки
2 июля, 19:15
В совершении преступления подозревается мужчина 1981 года рождения, "который на автомобиле протаранил ворота частного дома и во дворе произвел не менее трех выстрелов из пистолета в потерпевшего, от которых тот скончался на месте происшествия", сообщает СУСК.
После совершения преступления подозреваемый скрылся, сейчас его разыскивают. Погибший - мужчина 1985 года рождения.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
В Москве арестовали мать ребенка, тело которого нашли с ножевыми ранениями
30 июня, 19:28
 
ПроисшествияЖильеЛенинградская областьВсеволожскВсеволожский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала