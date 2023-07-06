https://ria.ru/20230706/ubiystvo-1882548016.html

МИД России призвал Францию установить обстоятельства убийства в Нантере

МИД России призвал Францию установить обстоятельства убийства в Нантере - РИА Новости, 06.07.2023

МИД России призвал Францию установить обстоятельства убийства в Нантере

Москва призывает власти Франции незамедлительно установить обстоятельства убийства в парижском пригороде Нантере и принять меры для наказания виновных, заявила... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:22

2023-07-06T12:22

2023-07-06T12:33

москва

франция

россия

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

мария захарова

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва призывает власти Франции незамедлительно установить обстоятельства убийства в парижском пригороде Нантере и принять меры для наказания виновных, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы призываем власти безотлагательно установить обстоятельства всколыхнувшего Францию убийства и принять необходимый меры для наказания виновных", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что Москва выражает "крайнюю озабоченность кризисной ситуацией и беспрецедентным ростом насилия во Франции"."Это наглядно свидетельствует об усугубляющихся проблемах современного французского общества и наличии в нем глубоких противоречий", - отметила Захарова.Она подчеркнула, что французские власти должны "серьезно озаботиться растущей радикализацией общества и внимательнее относиться к росту ксенофобских и расистских настроений в стране"."Ситуация во Франции не должна угрожать безопасности на нашем общем европейском континенте", - заключила Захарова.Во вторник 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

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москва, франция, россия, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, мария захарова