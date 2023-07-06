https://ria.ru/20230706/ubiystvo-1882548016.html
МИД России призвал Францию установить обстоятельства убийства в Нантере
МИД России призвал Францию установить обстоятельства убийства в Нантере - РИА Новости, 06.07.2023
МИД России призвал Францию установить обстоятельства убийства в Нантере
Москва призывает власти Франции незамедлительно установить обстоятельства убийства в парижском пригороде Нантере и принять меры для наказания виновных, заявила... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:22
2023-07-06T12:22
2023-07-06T12:33
москва
франция
россия
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
мария захарова
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва призывает власти Франции незамедлительно установить обстоятельства убийства в парижском пригороде Нантере и принять меры для наказания виновных, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы призываем власти безотлагательно установить обстоятельства всколыхнувшего Францию убийства и принять необходимый меры для наказания виновных", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что Москва выражает "крайнюю озабоченность кризисной ситуацией и беспрецедентным ростом насилия во Франции"."Это наглядно свидетельствует об усугубляющихся проблемах современного французского общества и наличии в нем глубоких противоречий", - отметила Захарова.Она подчеркнула, что французские власти должны "серьезно озаботиться растущей радикализацией общества и внимательнее относиться к росту ксенофобских и расистских настроений в стране"."Ситуация во Франции не должна угрожать безопасности на нашем общем европейском континенте", - заключила Захарова.Во вторник 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
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москва, франция, россия, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, мария захарова
Москва, Франция, Россия, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, Мария Захарова
МИД России призвал Францию установить обстоятельства убийства в Нантере
Захарова: Россия призвала Францию принять меры для наказания виновных в убийстве в Нантере
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Москва призывает власти Франции незамедлительно установить обстоятельства убийства в парижском пригороде Нантере и принять меры для наказания виновных, заявила в четверг на брифинге
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы призываем власти безотлагательно установить обстоятельства всколыхнувшего Францию убийства и принять необходимый меры для наказания виновных", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Беспорядки во Франции
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Она добавила, что Москва выражает "крайнюю озабоченность кризисной ситуацией и беспрецедентным ростом насилия во Франции".
"Это наглядно свидетельствует об усугубляющихся проблемах современного французского общества и наличии в нем глубоких противоречий", - отметила Захарова.
Она подчеркнула, что французские власти должны "серьезно озаботиться растущей радикализацией общества и внимательнее относиться к росту ксенофобских и расистских настроений в стране".
"Ситуация во Франции не должна угрожать безопасности на нашем общем европейском континенте", - заключила Захарова.
Во вторник 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта