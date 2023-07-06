https://ria.ru/20230706/turtsiya-1882643879.html

Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции

Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции - РИА Новости, 06.07.2023

Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции

Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции: в нескольких отелях появится вариант оплаты онлайн, заявил журналистам первый зампред правления... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:37

2023-07-06T18:37

2023-07-06T18:37

туризм

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кирилл царев

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции: в нескольких отелях появится вариант оплаты онлайн, заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев во время Финансового конгресса ЦБ. "Позитив есть: пока в нескольких отелях будет возможность оплачивать российскому туристу российской картой, а по факту - онлайн", - ответил он на вопрос о вариантах оплаты для россиян в Турции. Царев добавил, что банк работает над расширением списка точек для такой оплаты. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

https://ria.ru/20230629/unionpay-1881089476.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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