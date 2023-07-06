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Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции - РИА Новости, 06.07.2023
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Туризм
 
18:37 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/turtsiya-1882643879.html
Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции
Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции - РИА Новости, 06.07.2023
Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции
Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции: в нескольких отелях появится вариант оплаты онлайн, заявил журналистам первый зампред правления... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:37
2023-07-06T18:37
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
турция
кирилл царев
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции: в нескольких отелях появится вариант оплаты онлайн, заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев во время Финансового конгресса ЦБ. "Позитив есть: пока в нескольких отелях будет возможность оплачивать российскому туристу российской картой, а по факту - онлайн", - ответил он на вопрос о вариантах оплаты для россиян в Турции. Царев добавил, что банк работает над расширением списка точек для такой оплаты. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
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туризм, новости - туризм, туристы, турция, кирилл царев, сбербанк россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Турция, Кирилл Царев, Сбербанк России
Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции

Сбербанк: в нескольких отелях Турции у россиян появится возможность расплачиваться онлайн

© iStock.com / AegeanBlueВид на пляж в Алтынкуме, Турция
Вид на пляж в Алтынкуме, Турция - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© iStock.com / AegeanBlue
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Сбербанк работает над запуском для россиян платежей в Турции: в нескольких отелях появится вариант оплаты онлайн, заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев во время Финансового конгресса ЦБ.
"Позитив есть: пока в нескольких отелях будет возможность оплачивать российскому туристу российской картой, а по факту - онлайн", - ответил он на вопрос о вариантах оплаты для россиян в Турции.
Царев добавил, что банк работает над расширением списка точек для такой оплаты.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыТурцияКирилл ЦаревСбербанк России
 
 
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