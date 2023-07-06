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Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям - РИА Новости, 06.07.2023
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12:04 06.07.2023 (обновлено: 15:30 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/tu-160m-1882543580.html
Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям
Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям - РИА Новости, 06.07.2023
Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям
Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М принял участие в совместных испытаниях экипажами Минобороны и разработчиками, сообщили РИА... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:04
2023-07-06T15:30
безопасность
технологии
ростех
пао "туполев"
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ту-160м
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М принял участие в совместных испытаниях экипажами Минобороны и разработчиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев" (входит в ОАК "Ростеха"), приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний", — говорится в пресс-релизе.Заводские испытания самолет уже прошел.Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января 2022 года. Новый Ту-160М получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением, современное вооружение и комплекс радиоэлектронной борьбы. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернута по решению Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.
https://ria.ru/20230324/tu-160m-1860423462.html
https://ria.ru/20230705/tu-142-1882358234.html
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безопасность, технологии, ростех, пао "туполев", объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-160м
Безопасность, Технологии, Ростех, ПАО "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ту-160М
Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям

"Ростех" сообщил о начале государственных испытаний первого модернизированного Ту-160М

© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех | Перейти в медиабанкСтратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М принял участие в совместных испытаниях экипажами Минобороны и разработчиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев" (входит в ОАК "Ростеха"), приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний", — говорится в пресс-релизе.
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Заводские испытания самолет уже прошел.
Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января 2022 года. Новый Ту-160М получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением, современное вооружение и комплекс радиоэлектронной борьбы.
Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернута по решению Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.
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БезопасностьТехнологииРостехПАО "Туполев"Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ту-160М
 
 
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