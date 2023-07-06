Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям
"Ростех" сообщил о начале государственных испытаний первого модернизированного Ту-160М
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех | Перейти в медиабанкСтратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М принял участие в совместных испытаниях экипажами Минобороны и разработчиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев" (входит в ОАК "Ростеха"), приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний", — говорится в пресс-релизе.
Заводские испытания самолет уже прошел.
Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января 2022 года. Новый Ту-160М получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением, современное вооружение и комплекс радиоэлектронной борьбы.
Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернута по решению Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.