https://ria.ru/20230706/tu-160m-1882543580.html

Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям

Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям - РИА Новости, 06.07.2023

Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям

Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М принял участие в совместных испытаниях экипажами Минобороны и разработчиками, сообщили РИА... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:04

2023-07-06T12:04

2023-07-06T15:30

безопасность

технологии

ростех

пао "туполев"

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ту-160м

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М принял участие в совместных испытаниях экипажами Минобороны и разработчиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев" (входит в ОАК "Ростеха"), приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний", — говорится в пресс-релизе.Заводские испытания самолет уже прошел.Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января 2022 года. Новый Ту-160М получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением, современное вооружение и комплекс радиоэлектронной борьбы. Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернута по решению Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.

https://ria.ru/20230324/tu-160m-1860423462.html

https://ria.ru/20230705/tu-142-1882358234.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, ростех, пао "туполев", объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-160м