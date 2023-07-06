https://ria.ru/20230706/tsru-1882560747.html

В ожидании катастрофы: ЦРУ перевело стрелки на Зеленского

В ожидании катастрофы: ЦРУ перевело стрелки на Зеленского - РИА Новости, 06.07.2023

В ожидании катастрофы: ЦРУ перевело стрелки на Зеленского

Издавна сотрудничающий со спецслужбами американский журнал Newsweek опубликовал очередной слив от своих источников в ЦРУ касательно Украины. Он выглядит... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:41

2023-07-06T13:41

2023-07-06T14:32

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

россия

сша

владимир путин

эдвард сноуден

бен уоллес

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Издавна сотрудничающий со спецслужбами американский журнал Newsweek опубликовал очередной слив от своих источников в ЦРУ касательно Украины. Он выглядит предельно странно, вызывая вопросы типа "что все это было?".Сначала тщательно подчеркивается сугубая анонимность, высокопоставленность и осведомленность источников журнала в ЦРУ. Читателя готовят к откровениям уровня Эдварда Сноудена. А затем выходит Капитан Очевидность и предлагает нам банальнейшие сведения о работе цэрэушников на Украине, которые любой заинтересованный человек может с тем же успехом добыть из открытых источников.Да, ЦРУ помогало с доставкой оружия на Украину. Но тем же самым — еще в 2021 году, задолго до СВО, — занимались американские военные, их руководство об этом не раз подробно рассказывало. Никто и не сомневался, что спецслужбы США тоже работали на этом поле.Да, у "конторы" особые отношения с польским руководством: эта "теплая дружба" выразилась в создании на территории Польши пыточной тюрьмы ЦРУ. Но о существовании таких тюрем в Восточной Европе тоже известно довольно давно.Прошлой осенью Newsweek действительно порвал инфополе: тогда его источники в американских разведслужбах поделились своим планом "обезглавливающего удара по Кремлю", то есть попросту убийства Владимира Путина. Как ни цинично звучит, но смысл сигнала, который посылали тогда американские спецслужбы, был предельно ясен — запугать население России и ее элиты. Но каков же месседж свежей публикации Newsweek?Главное содержание всех откровений источников — настойчивое "это не мы". ЦРУ, по словам своих сотрудников, не участвовало в подрыве "Северного потока". ЦРУ не имело отношения к теракту на Крымском мосту. ЦРУ не связано вообще ни с какими терактами на территории России. В ЦРУ ничего не знали о запуске дронов по Кремлю.Удивительная, конечно, ситуация складывается. Спецслужбы США не то что годами — десятилетиями окормляют представителей киевского режима. Но стоит начаться СВО — и внезапно они не при делах.Главная проблема ЦРУ на Украине, рассказывает источник, в том, что "мы не понимаем, о чем думают и что собираются сделать Путин и Зеленский". Ну понятно, что про Путина тут добавлено для красоты слога. Но ведь Зеленского американские конторы пасут так плотно, что он на веществах вынужден сидеть. При этом о чем он думает, якобы его кураторам непонятно. Ребята, а вы вообще-то там работаете или просто командировочные пропиваете?На самом деле у беспомощности крупнейшей разведслужбы мира может быть только одно объяснение, и оно очень неприятное. Складывается ощущение, что цэрэушники вместе с Зеленским намутили какой-то отвратительный теракт, а теперь, накануне катастрофы, технично соскакивают с темы, переводя все стрелки на киевский режим. Это, мол, все они, мы вообще не при делах.Что это может быть за теракт? Ну, судя по тому, как в украинских СМИ разгоняют тему радиоактивного заражения, это может быть некая диверсия на Запорожской АЭС или использование "грязной атомной бомбы" на территории Украины. В глазах мирового сообщества жертвами этой катастрофы станут прежде всего простые украинцы.Согласитесь, это довольно некрасивая ситуация — когда президент Украины собирается при помощи американских спецслужб травить радиацией и уничтожать собственное население. Потому что крикам "это все русские" давно никто уже не верит — даже сами украинцы. Ну вот американские спецслужбисты и соскакивают с этого поезда — после того, как сами его запустили.Одновременно возникает вопрос: а что все это время делали на Украине британские спецслужбы? Неужели тоже отсиживались в кабаках, ничего не знали, ничего не ведали? Публикация Newsweek представляет в этом плане большое слепое пятно.Хорошо известно, однако, что у Вашингтона и Лондона в последнее время предельно обострились противоречия. Байден и Ко не устают подчеркивать, что не хотят противостояния США и России, НАТО и России, и делают все, чтобы этого избежать. Из Лондона в то же время несутся "дикие крики озлобленья" — там требуют воевать против России и побеждать ее во что бы то ни стало.Понятно, что британцам хочется втянуть США и Россию в глобальную войну и погреть руки на этом конфликте. В Вашингтоне осознают угрозу — именно разногласиями по Украине объясняется отказ Байдена от утверждения британского министра обороны Бена Уоллеса на посту главы НАТО. В Англии на это решение очень обиделись.Британцев можно понять — если для США украинский кейс стал периферийным конфликтом, несущим определенные выгоды, то Туманный Альбион поставил на победу над Россией буквально все, что было, до последних штанов. Если они не победят, остров погрузится в безвыходную нищету и стагнацию.Так что, отмежевываясь от украинских терактов, американские спецслужбисты одновременно подставляют своих британских коллег. Потому что если не они, то больше никто: украинские силовые и специальные ведомства полностью подконтрольны западным кураторам.В любом случае эта странная публикация может быть предвестием реально страшного, катастрофического теракта. Опыт в подготовке таких терактов у англосаксов имеется, умение управлять своими марионетками у них тоже на высоте. Ну а если что-то пойдет не так — сразу окажется, что они ничего не знали.

https://ria.ru/20230705/razvedka-1882417546.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230705/vooruzhenie-1882415199.html

https://ria.ru/20230705/sabotazh-1882389793.html

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882383335.html

https://ria.ru/20230705/ssha-1882400192.html

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аналитика, украина, россия, сша, владимир путин, эдвард сноуден, бен уоллес, центральное разведывательное управление (цру), нато, северный поток