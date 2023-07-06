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Объединение пассажиров ожидает роста цен на авиабилеты в России - РИА Новости, 06.07.2023
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17:04 06.07.2023 (обновлено: 17:52 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/tseny-1882633674.html
Объединение пассажиров ожидает роста цен на авиабилеты в России
Объединение пассажиров ожидает роста цен на авиабилеты в России - РИА Новости, 06.07.2023
Объединение пассажиров ожидает роста цен на авиабилеты в России
Общероссийское объединение пассажиров видит риск роста цен на авиабилеты в РФ на 30% в 2023 году, одним из факторов, вкупе с остальными, станет повышение ставок РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:04
2023-07-06T17:52
гтлк
россия
экономика
пассажиры
авиакомпании
цены
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров видит риск роста цен на авиабилеты в РФ на 30% в 2023 году, одним из факторов, вкупе с остальными, станет повышение ставок ГТЛК аренды самолетов, говорится в письме председателя организации Ильи Зотова премьер-министру Михаилу Мишустину (имеется в распоряжении РИА Новости). Агентство направило соответствующий запрос в ГТЛК и Минтранс. Во вторник газета "Известия" со ссылкой на собеседника в ГТЛК написала, что компания перезаключает договоры с российскими авиакомпаниями и повышает размер ставки аренды самолетов на 30%. ГТЛК после этого заявила, что пересмотр лизинговых контрактов "не повлечет за собой чувствительного роста стоимости авиабилетов". Как уточнила компания, "ставка будет зафиксирована в рублях на ближайшие 12 лет и определена с учетом прогноза волатильности национальной валюты". ГТЛК отмечала, что основными факторами ценообразования являются стоимость топлива, аэропортовые и навигационные сборы, затраты на техобслуживание флота, расходы на персонал. По ее сообщению, "в структуре цен на билеты стоимость лизинговых платежей занимает незначительную долю". Также компания заявляла, что "пересмотр условий контрактов происходит не в одностороннем порядке - мы находимся в тесном контакте с клиентами, которые сохраняют за собой право отказаться от перезаключения договоров". "В связи с публикациями в СМИ, обращаемся в ваш адрес по вопросу недопущения дальнейшего роста цен на авиаперелеты. По нашей информации ГТЛК - единственная компания, которая объявила о повышении ставок на воздушные суда. Это плохой прецедент, после такого решения о пересмотре могут задуматься и другие лизинговые компании, что является вероятным событием", - говорится в письме объединения. "При этом доля расходов на лизинг у авиаперевозчиков сейчас составляет около 30%. Все это неминуемо ускорит рост стоимости авиабилетов и по итогам года он может составить 30%", - пишет Зотов. "В ситуации, когда масштабное серийное производство отечественных самолетов не налажено, а поставки иностранной техники не видятся возможными в ближайшей перспективе, все это похоже на шантаж со стороны ГТЛК. Авиакомпании вынуждены будут закладывать 30% ставки ГТЛК в цену билета и в итоге данные непродуманные действия компании ощутят на себе рядовые граждане, приобретающие билеты у авиакомпаний", - говорится в письме. "Уважаемый Михаил Владимирович, просим Вас рассмотреть возможность запрета на изменение ставок, как минимум до 2025-2026 годов, когда авиационная промышленность выйдет на нормальный уровень производства воздушных судов. Это поможет сдержать тарифы и недопустить галопирующего роста цен на билеты, что будет способствовать сохранению транспортной доступности и высокой мобильности населения, в том числе посещение регионов туристами", - отмечает Зотов.
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гтлк, россия, экономика, пассажиры, авиакомпании, цены
ГТЛК, Россия, Экономика, Пассажиры, авиакомпании, Цены

Объединение пассажиров ожидает роста цен на авиабилеты в России

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров видит риск роста цен на авиабилеты в РФ на 30% в 2023 году, одним из факторов, вкупе с остальными, станет повышение ставок ГТЛК аренды самолетов, говорится в письме председателя организации Ильи Зотова премьер-министру Михаилу Мишустину (имеется в распоряжении РИА Новости). Агентство направило соответствующий запрос в ГТЛК и Минтранс.
Во вторник газета "Известия" со ссылкой на собеседника в ГТЛК написала, что компания перезаключает договоры с российскими авиакомпаниями и повышает размер ставки аренды самолетов на 30%. ГТЛК после этого заявила, что пересмотр лизинговых контрактов "не повлечет за собой чувствительного роста стоимости авиабилетов". Как уточнила компания, "ставка будет зафиксирована в рублях на ближайшие 12 лет и определена с учетом прогноза волатильности национальной валюты".
ГТЛК отмечала, что основными факторами ценообразования являются стоимость топлива, аэропортовые и навигационные сборы, затраты на техобслуживание флота, расходы на персонал. По ее сообщению, "в структуре цен на билеты стоимость лизинговых платежей занимает незначительную долю". Также компания заявляла, что "пересмотр условий контрактов происходит не в одностороннем порядке - мы находимся в тесном контакте с клиентами, которые сохраняют за собой право отказаться от перезаключения договоров".
"В связи с публикациями в СМИ, обращаемся в ваш адрес по вопросу недопущения дальнейшего роста цен на авиаперелеты. По нашей информации ГТЛК - единственная компания, которая объявила о повышении ставок на воздушные суда. Это плохой прецедент, после такого решения о пересмотре могут задуматься и другие лизинговые компании, что является вероятным событием", - говорится в письме объединения.
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"При этом доля расходов на лизинг у авиаперевозчиков сейчас составляет около 30%. Все это неминуемо ускорит рост стоимости авиабилетов и по итогам года он может составить 30%", - пишет Зотов.
"В ситуации, когда масштабное серийное производство отечественных самолетов не налажено, а поставки иностранной техники не видятся возможными в ближайшей перспективе, все это похоже на шантаж со стороны ГТЛК. Авиакомпании вынуждены будут закладывать 30% ставки ГТЛК в цену билета и в итоге данные непродуманные действия компании ощутят на себе рядовые граждане, приобретающие билеты у авиакомпаний", - говорится в письме.
"Уважаемый Михаил Владимирович, просим Вас рассмотреть возможность запрета на изменение ставок, как минимум до 2025-2026 годов, когда авиационная промышленность выйдет на нормальный уровень производства воздушных судов. Это поможет сдержать тарифы и недопустить галопирующего роста цен на билеты, что будет способствовать сохранению транспортной доступности и высокой мобильности населения, в том числе посещение регионов туристами", - отмечает Зотов.
 
ГТЛКРоссияЭкономикаПассажирыавиакомпанииЦены
 
 
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