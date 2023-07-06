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МИД: американская школа в Москве пропагандировала нетрадиционные ценности - РИА Новости, 06.07.2023
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21:53 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/tsennosti-1882687452.html
МИД: американская школа в Москве пропагандировала нетрадиционные ценности
МИД: американская школа в Москве пропагандировала нетрадиционные ценности - РИА Новости, 06.07.2023
МИД: американская школа в Москве пропагандировала нетрадиционные ценности
Англо-американская школа в Москве использовала американские учебные программы, пропагандирующие нетрадиционные ценности, а когда российские власти потребовали... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T21:53
2023-07-06T21:53
россия
мария захарова
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Англо-американская школа в Москве использовала американские учебные программы, пропагандирующие нетрадиционные ценности, а когда российские власти потребовали привести программу в соответствие с законодательством, школа предпочла закрыться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США протестуют против решения властей РФ включить "Англо-американскую школу Москвы" в реестр иностранных агентов. По его словам, это решение "стало последним в серии действий российского правительства, вынудивших закрыть Англо-американскую школу". "Речь идет не об обычном учебном заведении при посольстве, где обучаются исключительно дети сотрудников, а о том, что с начала 1990-х годов Вашингтон явочным порядком пытался распространить дипломатический статус на по сути коммерческую образовательную структуру под вывеской ААШ, куда, в отличие от функционировавшей с 1949 года школы американской дипмиссии, принимались за плату дети российских граждан и экспатов, а также дипломатов из третьих стран", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. В результате школа "функционировала в правовом вакууме". Российская сторона, по словам Захаровой, требовала легализовать учебное заведение либо как обычную посольскую школу, исключив коммерческую составляющую и обучение российских детей, либо в качестве автономной некоммерческой организации (АНО), которая оказывает образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. "Однако после перезапуска ААШ в новом статусе в мае 2021 года руководство школы и ее кураторы в лице посольств США, Великобритании и Канады продолжали настаивать на "уникальном характере" учебного заведения, оправдывая этим несоблюдение требований российского законодательства, прежде всего - в части лицензирования образовательной деятельности… В процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним российским гражданам в нарушение наших законов", - отметила Захарова. При этом школа предпочла не приводить педагогический процесс в соответствие с предъявляемыми требованиями. А после приостановки Тушинским районным судом в марте функционирования школы на 90 дней для устранения правонарушений объявила о ее закрытии. "В свете изложенного очевидно, что госдепартамент явно искажает факты, обвиняя российские власти в создании препятствий для получения детьми "превосходного" и "полноценного", в американском понимании, образования. Признание ААШ в ее нынешнем виде "иностранным агентом", что особенно выпячивается за океаном, лишь отражает действительное положение дел, вытекающее из ее регистрации в качестве "автономной некоммерческой организации", но вовсе не влечет за собой никакого запрета. Дело в другом - в нежелании следовать российским законам, лишающим Вашингтон инструментов воздействия на подрастающее поколение в России с целью привить ложные ценности и ориентиры", - отметила представитель МИД РФ. "Англо-американская школа Москвы" была основана в 1949 году, с момента создания и по сей день она ориентирована на обучение детей дипломатов. По последним открытым данным, ее занятия посещали до тысячи учеников. В апреле суд приостановил работу АНО "Англо-американская школа Москвы" за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии. По данным суда, к одной из учебных программ были допущены "педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации". Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию.
https://ria.ru/20230623/obrazovanie-1880088534.html
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россия, мария захарова, сша, вашингтон (штат)
Россия, Мария Захарова, США, Вашингтон (штат)
МИД: американская школа в Москве пропагандировала нетрадиционные ценности

Захарова: англо-американская школа в Москве пропагандировала нетрадиционные ценности

CC BY 2.0 / AAS MOSCOW / Англо-американская школа в Москве
Англо-американская школа в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
CC BY 2.0 / AAS MOSCOW /
Англо-американская школа в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Англо-американская школа в Москве использовала американские учебные программы, пропагандирующие нетрадиционные ценности, а когда российские власти потребовали привести программу в соответствие с законодательством, школа предпочла закрыться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США протестуют против решения властей РФ включить "Англо-американскую школу Москвы" в реестр иностранных агентов. По его словам, это решение "стало последним в серии действий российского правительства, вынудивших закрыть Англо-американскую школу".
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"Речь идет не об обычном учебном заведении при посольстве, где обучаются исключительно дети сотрудников, а о том, что с начала 1990-х годов Вашингтон явочным порядком пытался распространить дипломатический статус на по сути коммерческую образовательную структуру под вывеской ААШ, куда, в отличие от функционировавшей с 1949 года школы американской дипмиссии, принимались за плату дети российских граждан и экспатов, а также дипломатов из третьих стран", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
В результате школа "функционировала в правовом вакууме". Российская сторона, по словам Захаровой, требовала легализовать учебное заведение либо как обычную посольскую школу, исключив коммерческую составляющую и обучение российских детей, либо в качестве автономной некоммерческой организации (АНО), которая оказывает образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«
"Однако после перезапуска ААШ в новом статусе в мае 2021 года руководство школы и ее кураторы в лице посольств США, Великобритании и Канады продолжали настаивать на "уникальном характере" учебного заведения, оправдывая этим несоблюдение требований российского законодательства, прежде всего - в части лицензирования образовательной деятельности… В процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним российским гражданам в нарушение наших законов", - отметила Захарова.
При этом школа предпочла не приводить педагогический процесс в соответствие с предъявляемыми требованиями. А после приостановки Тушинским районным судом в марте функционирования школы на 90 дней для устранения правонарушений объявила о ее закрытии.
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"В свете изложенного очевидно, что госдепартамент явно искажает факты, обвиняя российские власти в создании препятствий для получения детьми "превосходного" и "полноценного", в американском понимании, образования. Признание ААШ в ее нынешнем виде "иностранным агентом", что особенно выпячивается за океаном, лишь отражает действительное положение дел, вытекающее из ее регистрации в качестве "автономной некоммерческой организации", но вовсе не влечет за собой никакого запрета. Дело в другом - в нежелании следовать российским законам, лишающим Вашингтон инструментов воздействия на подрастающее поколение в России с целью привить ложные ценности и ориентиры", - отметила представитель МИД РФ.
"Англо-американская школа Москвы" была основана в 1949 году, с момента создания и по сей день она ориентирована на обучение детей дипломатов. По последним открытым данным, ее занятия посещали до тысячи учеников.
В апреле суд приостановил работу АНО "Англо-американская школа Москвы" за грубые нарушения при осуществлении деятельности по лицензии. По данным суда, к одной из учебных программ были допущены "педагогические работники в отсутствие документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации". Пятнадцать учителей, среди которых множество иностранцев, не имели переведенных или признанных документов, которые бы подтверждали их квалификацию.
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