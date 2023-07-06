https://ria.ru/20230706/trevoga-1882485832.html

В Киеве и 12 областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и 12 областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.07.2023

В Киеве и 12 областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины, в том числе Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T01:53

2023-07-06T01:53

2023-07-06T01:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины, в том числе Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога также звучит в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Сумской областях. Согласно данным карты, впервые сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области в 0.46. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230705/dnepropetrovsk-1882474101.html

https://ria.ru/20230706/obstrel-1882481654.html

киев

украина

киевская область

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