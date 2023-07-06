https://ria.ru/20230706/transsib-1882502898.html

Смету на развитие Транссиба завысили почти на сто миллионов рублей

Смету на развитие Транссиба завысили почти на сто миллионов рублей - РИА Новости, 06.07.2023

Смету на развитие Транссиба завысили почти на сто миллионов рублей

Транспортная прокуратура пресекла искусственное завышение стоимости строительства железнодорожных объектов в рамках развития Транссиба на 98,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:51

2023-07-06T08:51

2023-07-06T08:51

происшествия

западно-сибирская транспортная прокуратура

восточно-сибирская железная дорога

россия

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НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура пресекла искусственное завышение стоимости строительства железнодорожных объектов в рамках развития Транссиба на 98,5 миллиона рублей, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Речь идет о филиалах "Росжелдорпроекта" (входит в группу компаний "1520", крупнейший в России холдинг в области железнодорожного проектирования и строительства) и его субподрядчиков."При разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры <...> на Восточно-Сибирской железной дороге в рамках инвестиционных программ, направленных на развитие пропускной способности Транссибирской магистрали, в сметную стоимость необоснованно включены затраты на вывоз и размещение на полигоне отходов изымаемого щебеночного балласта, пригодного для повторного использования", - говорится в релизе.Прокуратура потребовала от руководителя проектной организации устранить нарушения, в итоге документация была скорректирована, а необоснованные затраты на 98,5 миллиона рублей исключены.В настоящее время в России реализуются проект по повышению пропускной способности так называемого Восточного полигона железных дорог. По данным Минвостокразвития, в результате пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году должна вырасти в 1,5 раза - до 180 миллионов тонн, а к 2032 году - до 255 миллионов тонн. Строятся железнодорожные пути и реконструируются станции. Затраты бюджета исчисляются триллионами рублей.

https://ria.ru/20230327/bam-1860948246.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, западно-сибирская транспортная прокуратура, восточно-сибирская железная дорога, россия