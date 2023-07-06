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Смету на развитие Транссиба завысили почти на сто миллионов рублей - РИА Новости, 06.07.2023
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08:51 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/transsib-1882502898.html
Смету на развитие Транссиба завысили почти на сто миллионов рублей
Смету на развитие Транссиба завысили почти на сто миллионов рублей - РИА Новости, 06.07.2023
Смету на развитие Транссиба завысили почти на сто миллионов рублей
Транспортная прокуратура пресекла искусственное завышение стоимости строительства железнодорожных объектов в рамках развития Транссиба на 98,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:51
2023-07-06T08:51
происшествия
западно-сибирская транспортная прокуратура
восточно-сибирская железная дорога
россия
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НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура пресекла искусственное завышение стоимости строительства железнодорожных объектов в рамках развития Транссиба на 98,5 миллиона рублей, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Речь идет о филиалах "Росжелдорпроекта" (входит в группу компаний "1520", крупнейший в России холдинг в области железнодорожного проектирования и строительства) и его субподрядчиков."При разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры &lt;...&gt; на Восточно-Сибирской железной дороге в рамках инвестиционных программ, направленных на развитие пропускной способности Транссибирской магистрали, в сметную стоимость необоснованно включены затраты на вывоз и размещение на полигоне отходов изымаемого щебеночного балласта, пригодного для повторного использования", - говорится в релизе.Прокуратура потребовала от руководителя проектной организации устранить нарушения, в итоге документация была скорректирована, а необоснованные затраты на 98,5 миллиона рублей исключены.В настоящее время в России реализуются проект по повышению пропускной способности так называемого Восточного полигона железных дорог. По данным Минвостокразвития, в результате пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году должна вырасти в 1,5 раза - до 180 миллионов тонн, а к 2032 году - до 255 миллионов тонн. Строятся железнодорожные пути и реконструируются станции. Затраты бюджета исчисляются триллионами рублей.
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происшествия, западно-сибирская транспортная прокуратура, восточно-сибирская железная дорога, россия
Происшествия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Восточно-Сибирская железная дорога, Россия
Смету на развитие Транссиба завысили почти на сто миллионов рублей

Прокуратура пресекла завышение стоимости развития Транссиба на 98,5 миллиона рублей

© Depositphotos.com / russПассажирский поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали
Пассажирский поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Depositphotos.com / russ
Пассажирский поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура пресекла искусственное завышение стоимости строительства железнодорожных объектов в рамках развития Транссиба на 98,5 миллиона рублей, сообщает в четверг Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Речь идет о филиалах "Росжелдорпроекта" (входит в группу компаний "1520", крупнейший в России холдинг в области железнодорожного проектирования и строительства) и его субподрядчиков.
"При разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры <...> на Восточно-Сибирской железной дороге в рамках инвестиционных программ, направленных на развитие пропускной способности Транссибирской магистрали, в сметную стоимость необоснованно включены затраты на вывоз и размещение на полигоне отходов изымаемого щебеночного балласта, пригодного для повторного использования", - говорится в релизе.
Прокуратура потребовала от руководителя проектной организации устранить нарушения, в итоге документация была скорректирована, а необоснованные затраты на 98,5 миллиона рублей исключены.
В настоящее время в России реализуются проект по повышению пропускной способности так называемого Восточного полигона железных дорог. По данным Минвостокразвития, в результате пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году должна вырасти в 1,5 раза - до 180 миллионов тонн, а к 2032 году - до 255 миллионов тонн. Строятся железнодорожные пути и реконструируются станции. Затраты бюджета исчисляются триллионами рублей.
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ПроисшествияЗападно-Сибирская транспортная прокуратураВосточно-Сибирская железная дорогаРоссия
 
 
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