https://ria.ru/20230706/terakty-1882599002.html

С начала года в ЮФО предотвратили девять терактов

С начала года в ЮФО предотвратили девять терактов - РИА Новости, 06.07.2023

С начала года в ЮФО предотвратили девять терактов

С начала 2023 года в Южном федеральном округе (ЮФО) совершено 10 террористических актов, предотвращено девять, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:16

2023-07-06T15:16

2023-07-06T15:18

россия

николай патрушев

безопасность

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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. С начала 2023 года в Южном федеральном округе (ЮФО) совершено 10 террористических актов, предотвращено девять, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Только в текущем году в округе уже совершено 11 преступлений террористической направленности, из которых 10 террористических актов. Предотвращено 13 преступлений террористической направленности, в том числе 9 терактов", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по безопасности ЮФО. К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

https://ria.ru/20230526/terakt-1874290116.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, николай патрушев, безопасность