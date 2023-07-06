https://ria.ru/20230706/terakty-1882599002.html
С начала года в ЮФО предотвратили девять терактов
С начала года в ЮФО предотвратили девять терактов - РИА Новости, 06.07.2023
С начала года в ЮФО предотвратили девять терактов
С начала 2023 года в Южном федеральном округе (ЮФО) совершено 10 террористических актов, предотвращено девять, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:16
2023-07-06T15:16
2023-07-06T15:18
россия
николай патрушев
безопасность
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. С начала 2023 года в Южном федеральном округе (ЮФО) совершено 10 террористических актов, предотвращено девять, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Только в текущем году в округе уже совершено 11 преступлений террористической направленности, из которых 10 террористических актов. Предотвращено 13 преступлений террористической направленности, в том числе 9 терактов", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по безопасности ЮФО. К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
https://ria.ru/20230526/terakt-1874290116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николай патрушев, безопасность
Россия, Николай Патрушев, Безопасность
С начала года в ЮФО предотвратили девять терактов
Патрушев заявил, что с начала года в ЮФО произошло десять терактов, предотвратили девять