https://ria.ru/20230706/teplo-1882601973.html

Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года

Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 06.07.2023

Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года

Четверг 6 июля в Москве стал самым теплым днем с начала года, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 27,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:27

2023-07-06T15:27

2023-07-06T15:39

москва

погода

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четверг 6 июля в Москве стал самым теплым днем с начала года, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 27,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года. К 14 часам воздух прогрелся до 27,7 градусов, прогрев продолжается", - сказал Леус.Он отметил, что предыдущий "теплый лидер" года – 16 июня, тогда максимум составил плюс 27,4 градуса.

https://ria.ru/20230705/pogoda-1882350802.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода