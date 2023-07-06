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Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 06.07.2023
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15:27 06.07.2023 (обновлено: 15:39 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/teplo-1882601973.html
Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года
Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 06.07.2023
Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года
Четверг 6 июля в Москве стал самым теплым днем с начала года, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 27,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:27
2023-07-06T15:39
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четверг 6 июля в Москве стал самым теплым днем с начала года, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 27,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года. К 14 часам воздух прогрелся до 27,7 градусов, прогрев продолжается", - сказал Леус.Он отметил, что предыдущий "теплый лидер" года – 16 июня, тогда максимум составил плюс 27,4 градуса.
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Москва, Погода
Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года

Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до 27,7 градуса

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушки гуляют в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четверг 6 июля в Москве стал самым теплым днем с начала года, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 27,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года. К 14 часам воздух прогрелся до 27,7 градусов, прогрев продолжается", - сказал Леус.
Он отметил, что предыдущий "теплый лидер" года – 16 июня, тогда максимум составил плюс 27,4 градуса.
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