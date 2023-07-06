https://ria.ru/20230706/teplo-1882601973.html
Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года
Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 06.07.2023
Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года
Четверг 6 июля в Москве стал самым теплым днем с начала года, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 27,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:27
2023-07-06T15:27
2023-07-06T15:39
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погода
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четверг 6 июля в Москве стал самым теплым днем с начала года, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 27,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года. К 14 часам воздух прогрелся до 27,7 градусов, прогрев продолжается", - сказал Леус.Он отметил, что предыдущий "теплый лидер" года – 16 июня, тогда максимум составил плюс 27,4 градуса.
https://ria.ru/20230705/pogoda-1882350802.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года
Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до 27,7 градуса