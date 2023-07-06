https://ria.ru/20230706/teplo-1882501437.html

Четверг может стать самым теплым днем года в Москве

Четверг может стать самым теплым днем года в Москве - РИА Новости, 06.07.2023

Четверг может стать самым теплым днем года в Москве

Самый теплый день с начала года ожидается в Москве в четверг – прогнозируется до плюс 30 градусов, а вечером придут ливни и грозы, сообщил в своем... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:27

2023-07-06T08:27

2023-07-06T08:28

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Самый теплый день с начала года ожидается в Москве в четверг – прогнозируется до плюс 30 градусов, а вечером придут ливни и грозы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столица окажется под влиянием солнечного, сухого и жаркого гребня антициклона, а вечером, начиная с юго-западных районов области, ливнями и грозами отметится приближающийся холодный атмосферный фронт. Территории Подмосковья они достигнут к 18-19 часам, а в столицу доберутся к 21-22 часам", - говорится в сообщении. Отмечается, что температура воздуха днем в столице составит плюс 28-30, по области - плюс 26-31. "С такими показателями сегодняшний день в Москве может стать самым тёплым с начала года - пока в лидерах день 16 июня, тогда максимум составил плюс 27,4 градуса. Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230630/nastuplenie-1881562683.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), москва, михаил леус, погода