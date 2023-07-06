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Четверг может стать самым теплым днем года в Москве - РИА Новости, 06.07.2023
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08:27 06.07.2023 (обновлено: 08:28 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/teplo-1882501437.html
Четверг может стать самым теплым днем года в Москве
Четверг может стать самым теплым днем года в Москве - РИА Новости, 06.07.2023
Четверг может стать самым теплым днем года в Москве
Самый теплый день с начала года ожидается в Москве в четверг – прогнозируется до плюс 30 градусов, а вечером придут ливни и грозы, сообщил в своем... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:27
2023-07-06T08:28
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Самый теплый день с начала года ожидается в Москве в четверг – прогнозируется до плюс 30 градусов, а вечером придут ливни и грозы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столица окажется под влиянием солнечного, сухого и жаркого гребня антициклона, а вечером, начиная с юго-западных районов области, ливнями и грозами отметится приближающийся холодный атмосферный фронт. Территории Подмосковья они достигнут к 18-19 часам, а в столицу доберутся к 21-22 часам", - говорится в сообщении. Отмечается, что температура воздуха днем в столице составит плюс 28-30, по области - плюс 26-31. "С такими показателями сегодняшний день в Москве может стать самым тёплым с начала года - пока в лидерах день 16 июня, тогда максимум составил плюс 27,4 градуса. Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - дополняется в сообщении.
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московская область (подмосковье), москва, михаил леус, погода
Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, Погода
Четверг может стать самым теплым днем года в Москве

Четверг может стать самым теплым днем года в Москве, вечером начнутся ливни и грозы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Самый теплый день с начала года ожидается в Москве в четверг – прогнозируется до плюс 30 градусов, а вечером придут ливни и грозы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица окажется под влиянием солнечного, сухого и жаркого гребня антициклона, а вечером, начиная с юго-западных районов области, ливнями и грозами отметится приближающийся холодный атмосферный фронт. Территории Подмосковья они достигнут к 18-19 часам, а в столицу доберутся к 21-22 часам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температура воздуха днем в столице составит плюс 28-30, по области - плюс 26-31.
"С такими показателями сегодняшний день в Москве может стать самым тёплым с начала года - пока в лидерах день 16 июня, тогда максимум составил плюс 27,4 градуса. Ветер юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - дополняется в сообщении.
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30 июня, 20:26
 
Московская область (Подмосковье)МоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
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