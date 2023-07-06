Иран выступил против участия Украины в заседании СБ ООН по СВПД
Постпред Ирана Иравани выступил против участия Украины в заседании Совбеза ООН по СВПД
Заседание СБ ООН. Архивное фото
ООН, 6 июл — РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани выступил категорически против участия представителя Киева в заседании Совбеза по проблематике СВПД.
В четверг прошло заседание СБ ООН, посвященное исполнению резолюции 2231, закрепившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Страны Запада не в первый раз обвинили РФ якобы в применении иранских БПЛА на Украине, что, по мнению Запада, является нарушением резолюции 2231. Председательствующая в Совбезе Британия пригласила к участию в заседании постпреда Украины Сергея Кислицу.
"Мы решительно возражаем в связи с решением председателя СБ ООН пригласить к участию в заседании страну, которая не относится к теме заседания ни прямо, ни косвенно. Мы не считаем это действие конструктивным или шагом в духе доброй воли. Это лишь циничная попытка отвлечь внимание от насущных вопросов имплементации СВПД и неисполнения западными партнерами их обязательств в рамках соглашения", — сказал Иравани.
"Это заседание и резолюцию 2231 ничто не связывает с конфликтом на Украине", — подчеркнул он.
Страны Запада неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции 2231 (закрепившей создание СВПД). Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана при ООН называл обвинения беспочвенными, поскольку запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020-го, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции.
Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений были возможны только с разрешения Совбеза ООН.