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Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО
Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО - РИА Новости, 06.07.2023
Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросах поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, "жадничать не нужно". РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:38
2023-07-06T14:38
2023-07-06T14:38
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
ставропольский край
владимир владимиров
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросах поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, "жадничать не нужно". В ходе встречи с главой государства губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, как регион поддерживает мобилизованных, военнослужащих и их семьи. Всего за прошлый год на поддержку семей военнослужащих и работу с семьями, по словам губернатора, было направлено 3,8 миллиарда рублей. "Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям", - заметил Путин. Владимиров также рассказал, что в 2023 году в Ставрополье "появилась другая проблема". "Ребята ушли, жены стали рожать. Роженицам единовременные выплаты назначил", - сказал он. "Это не проблема, это счастье", - отреагировал президент.
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877680380.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО
Путин: в вопросах помощи семьям участников СВО нужно не жадничать, а действовать