https://ria.ru/20230706/svo-1882590554.html

Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО

Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО - РИА Новости, 06.07.2023

Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросах поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, "жадничать не нужно". РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:38

2023-07-06T14:38

2023-07-06T14:38

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

ставропольский край

владимир владимиров

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросах поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, "жадничать не нужно". В ходе встречи с главой государства губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, как регион поддерживает мобилизованных, военнослужащих и их семьи. Всего за прошлый год на поддержку семей военнослужащих и работу с семьями, по словам губернатора, было направлено 3,8 миллиарда рублей. "Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям", - заметил Путин. Владимиров также рассказал, что в 2023 году в Ставрополье "появилась другая проблема". "Ребята ушли, жены стали рожать. Роженицам единовременные выплаты назначил", - сказал он. "Это не проблема, это счастье", - отреагировал президент.

https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877680380.html

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, ставропольский край, владимир владимиров, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф