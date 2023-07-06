Рейтинг@Mail.ru
Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/svo-1882590554.html
Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО
Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО - РИА Новости, 06.07.2023
Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросах поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, "жадничать не нужно". РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:38
2023-07-06T14:38
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
ставропольский край
владимир владимиров
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросах поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, "жадничать не нужно". В ходе встречи с главой государства губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, как регион поддерживает мобилизованных, военнослужащих и их семьи. Всего за прошлый год на поддержку семей военнослужащих и работу с семьями, по словам губернатора, было направлено 3,8 миллиарда рублей. "Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям", - заметил Путин. Владимиров также рассказал, что в 2023 году в Ставрополье "появилась другая проблема". "Ребята ушли, жены стали рожать. Роженицам единовременные выплаты назначил", - сказал он. "Это не проблема, это счастье", - отреагировал президент.
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1877680380.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, ставропольский край, владимир владимиров, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
Путин потребовал не жадничать в вопросах помощи семьям участников СВО

Путин: в вопросах помощи семьям участников СВО нужно не жадничать, а действовать

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросах поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, "жадничать не нужно".
В ходе встречи с главой государства губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, как регион поддерживает мобилизованных, военнослужащих и их семьи. Всего за прошлый год на поддержку семей военнослужащих и работу с семьями, по словам губернатора, было направлено 3,8 миллиарда рублей.
"Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям", - заметил Путин.
Владимиров также рассказал, что в 2023 году в Ставрополье "появилась другая проблема". "Ребята ушли, жены стали рожать. Роженицам единовременные выплаты назначил", - сказал он. "Это не проблема, это счастье", - отреагировал президент.
Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих госнаградами в госпитале имени А. А. Вишневского Минобороны России - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Путин заявил о важности спецоперации для укрепления России
12 июня, 19:15
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинСтавропольский крайВладимир ВладимировСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала