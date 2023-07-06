https://ria.ru/20230706/svo-1882532184.html

Собянин пообещал сохранить все меры поддержки ветеранам после окончания СВО

Собянин пообещал сохранить все меры поддержки ветеранам после окончания СВО - РИА Новости, 06.07.2023

Собянин пообещал сохранить все меры поддержки ветеранам после окончания СВО

Москва сохранит все введенные меры поддержки ветеранам и членам их семей после окончания СВО, заявил в личном блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:10

2023-07-06T11:10

2023-07-06T11:49

специальная военная операция на украине

общество

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6d217b00d5e55c62b4ae3d32b635bc.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва сохранит все введенные меры поддержки ветеранам и членам их семей после окончания СВО, заявил в личном блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин."На встрече с активистами Юго-Восточного округа был задан вопрос: продолжит ли город оказывать поддержку ветеранам и членам их семей после окончания СВО? Короткий ответ – да, сохраним все недавно введенные меры поддержки", - написал Собянин.Как отметил мэр, отвечая на вопрос жительницы, после окончания СВО меры поддержки не должны уходить на второй план."Мы заранее объявили, что все те меры поддержки, которые реализуются городом для семей и ветеранов СВО, они получают ветеранский статус, они все будут продолжены и будут реализоваться даже после военных действий, после возвращения ветеранов. И бесплатные детские сады, и бесплатное питание, и кружки, и выплаты на детей, и так далее - весь этот огромный комплекс мер будет продолжен после СВО, он будет постоянно", - сказал Собянин.Оказание комплексной помощи членам семей участников специальной военной операции в Москве началось в октябре 2022 года, для этих целей был открыт специальный центр поддержки. В феврале 2023 года Собянин подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи москвичей — военнослужащих по контракту и добровольцев, участвующих в СВО. В этом же месяце в Москве открыли единый центр поддержки, который затрагивает уже не только семьи, но и самих участников спецоперации.

https://ria.ru/20230705/zhurnalisty-1882370337.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, сергей собянин, москва