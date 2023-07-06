Караулова* обязали опровергнуть слова о поставках Киеву российского топлива
Суд обязал Караулова опровергнуть слова о поставках Украине топлива с завода "Лукойла"
Андрей Караулов*. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Лукойла" признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию нефтяной компании распространенные журналистом Андреем Карауловым* сведения о том, что дизельное топливо с болгарского завода "Лукойла" якобы поставлялось на Украину, и обязал ответчика опровергнуть эту информацию, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.
Как следует из резолютивной части решения суда, недостоверные утверждения были распространены Карауловым в январе в двух сюжетах на его YouTube-канале. Не соответствующими действительности и порочащими суд считает четыре фрагмента публикаций, в которых утверждается, в частности, что "более половины танков ВСУ… работают на этом дизельном топливе, полученном фактически из России".
Суд обязал Караулова удалить видеоролики и опровергнуть недостоверные сведения путем размещения на канале "Говорит Караулов" видеосюжета под заголовком "Опровержение" продолжительностью не менее двух минут на срок не менее шести месяцев с указанием номера дела и изложением резолютивной части решения суда.
"Лукойл" 25 января заявил, что распространение информации о поставках на Украину топлива, произведенного на НПЗ в Болгарии, связано с нечистоплотной конкуренцией на российском энергорынке и компания может обратиться в суд.
Немецкое издание Welt 18 января со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева писало, что Болгария тайно обеспечивала Украину дизельным топливом после начала специальной военной операции. Дизель, как писалось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом".
Компания тогда сообщила, что не имеет и не имела контрактов на поставки топлива на Украину с НПЗ в Болгарии, продукция НПЗ компании в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям. Позже первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил в своем телеграм-канале, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе.
Караулов, согласно базе МВД РФ, объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса, подробности не сообщались. В ноябре в его доме прошли обыски по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова о клевете. В июне Караулова* включили в реестр иноагентов, Минюст сообщал, что журналист живет за пределами РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.