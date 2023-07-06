https://ria.ru/20230706/sud-1882545621.html

Караулова* обязали опровергнуть слова о поставках Киеву российского топлива

Караулова* обязали опровергнуть слова о поставках Киеву российского топлива - РИА Новости, 06.07.2023

Караулова* обязали опровергнуть слова о поставках Киеву российского топлива

Арбитражный суд Москвы по иску "Лукойла" признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию нефтяной компании распространенные... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:12

2023-07-06T12:12

2023-07-06T12:15

украина

болгария

россия

андрей караулов

константин затулин

вячеслав володин

вооруженные силы украины

госдума рф

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Лукойла" признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию нефтяной компании распространенные журналистом Андреем Карауловым* сведения о том, что дизельное топливо с болгарского завода "Лукойла" якобы поставлялось на Украину, и обязал ответчика опровергнуть эту информацию, следует из опубликованной в четверг резолютивной части решения суда.Как следует из резолютивной части решения суда, недостоверные утверждения были распространены Карауловым в январе в двух сюжетах на его YouTube-канале. Не соответствующими действительности и порочащими суд считает четыре фрагмента публикаций, в которых утверждается, в частности, что "более половины танков ВСУ… работают на этом дизельном топливе, полученном фактически из России". Суд обязал Караулова удалить видеоролики и опровергнуть недостоверные сведения путем размещения на канале "Говорит Караулов" видеосюжета под заголовком "Опровержение" продолжительностью не менее двух минут на срок не менее шести месяцев с указанием номера дела и изложением резолютивной части решения суда. "Лукойл" 25 января заявил, что распространение информации о поставках на Украину топлива, произведенного на НПЗ в Болгарии, связано с нечистоплотной конкуренцией на российском энергорынке и компания может обратиться в суд. Немецкое издание Welt 18 января со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева писало, что Болгария тайно обеспечивала Украину дизельным топливом после начала специальной военной операции. Дизель, как писалось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом". Компания тогда сообщила, что не имеет и не имела контрактов на поставки топлива на Украину с НПЗ в Болгарии, продукция НПЗ компании в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям. Позже первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил в своем телеграм-канале, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции и комитету по энергетике разобраться в этом вопросе. Караулов, согласно базе МВД РФ, объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса, подробности не сообщались. В ноябре в его доме прошли обыски по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова о клевете. В июне Караулова* включили в реестр иноагентов, Минюст сообщал, что журналист живет за пределами РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20221124/karaulov-1833934655.html

https://realty.ria.ru/20220310/tsian-1777534536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, болгария, россия, андрей караулов, константин затулин, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф, лукойл, общество