https://ria.ru/20230706/stavka-1882653791.html
Центральный банк допустил повышение ключевой ставки
Центральный банк допустил повышение ключевой ставки - РИА Новости, 06.07.2023
Центральный банк допустил повышение ключевой ставки
Банк России допускает повышение ключевой ставки на фоне возросших проинфляционных рисков, будет оно одноразовым или это будет целый цикл, пока говорить... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:10
2023-07-06T18:10
2023-07-06T18:19
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Банк России допускает повышение ключевой ставки на фоне возросших проинфляционных рисков, будет оно одноразовым или это будет целый цикл, пока говорить преждевременно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставок, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл - будет зависеть от ситуации, которую мы будем анализировать", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в четверг.Она отметила, что сейчас предопределить решение ЦБ преждевременно.Следующее заседание ЦБ РФ по ставке пройдет 21 июля.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Центральный банк допустил повышение ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ допускает повышение ключевой ставки из-за возросших проинфляционных рисков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Банк России допускает повышение ключевой ставки на фоне возросших проинфляционных рисков, будет оно одноразовым или это будет целый цикл, пока говорить преждевременно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставок, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл - будет зависеть от ситуации, которую мы будем анализировать", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в четверг.
Она отметила, что сейчас предопределить решение ЦБ
преждевременно.
Следующее заседание ЦБ РФ
по ставке пройдет 21 июля.
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