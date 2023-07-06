https://ria.ru/20230706/ssha-1882614736.html
США увеличили импорт товаров из России
США увеличили импорт товаров из России - РИА Новости, 06.07.2023
США увеличили импорт товаров из России
США в мае по сравнению с апрелем в 2,3 раза увеличили импорт товаров из России, до 504 миллионов долларов, свидетельствуют опубликованные в четверг данные бюро... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:59
2023-07-06T15:59
2023-07-06T16:07
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США в мае по сравнению с апрелем в 2,3 раза увеличили импорт товаров из России, до 504 миллионов долларов, свидетельствуют опубликованные в четверг данные бюро статистики США.Согласно приведенным табличным значениям, в апреле 2023 года объем импорта товаров из России составлял 215,6 миллиона долларов.При этом объем экспорта товаров из США в РФ по итогам мая снизился к апрелю 2023 года и составил 60 миллионов долларов по сравнению с показателем предыдущего отчетного месяца на уровне 65,2 миллиона долларов.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882570481.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, россия
США увеличили импорт товаров из России
США в мае по сравнению с апрелем увеличили импорт товаров из России в 2,3 раза
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США в мае по сравнению с апрелем в 2,3 раза увеличили импорт товаров из России, до 504 миллионов долларов, свидетельствуют опубликованные в четверг данные бюро статистики США.
Согласно приведенным табличным значениям, в апреле 2023 года объем импорта товаров из России
составлял 215,6 миллиона долларов.
При этом объем экспорта товаров из США в РФ по итогам мая снизился к апрелю 2023 года и составил 60 миллионов долларов по сравнению с показателем предыдущего отчетного месяца на уровне 65,2 миллиона долларов.
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