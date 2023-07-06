https://ria.ru/20230706/ssha-1882614736.html

США увеличили импорт товаров из России

США увеличили импорт товаров из России - РИА Новости, 06.07.2023

США увеличили импорт товаров из России

США в мае по сравнению с апрелем в 2,3 раза увеличили импорт товаров из России, до 504 миллионов долларов, свидетельствуют опубликованные в четверг данные бюро... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:59

2023-07-06T15:59

2023-07-06T16:07

экономика

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. США в мае по сравнению с апрелем в 2,3 раза увеличили импорт товаров из России, до 504 миллионов долларов, свидетельствуют опубликованные в четверг данные бюро статистики США.Согласно приведенным табличным значениям, в апреле 2023 года объем импорта товаров из России составлял 215,6 миллиона долларов.При этом объем экспорта товаров из США в РФ по итогам мая снизился к апрелю 2023 года и составил 60 миллионов долларов по сравнению с показателем предыдущего отчетного месяца на уровне 65,2 миллиона долларов.

https://ria.ru/20230706/ukraina-1882570481.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, россия