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В конгрессе США предложили разрешить для военных употребление марихуаны

В конгрессе США предложили разрешить для военных употребление марихуаны - РИА Новости, 06.07.2023

В конгрессе США предложили разрешить для военных употребление марихуаны

Члены палаты представителей США Мэтт Гаетц и Тони Гонсалес внесли на рассмотрение конгресса законодательные инициативы об отмене обязательного тестирования на... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T00:52

2023-07-06T00:52

2023-07-06T00:52

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Члены палаты представителей США Мэтт Гаетц и Тони Гонсалес внесли на рассмотрение конгресса законодательные инициативы об отмене обязательного тестирования на употребление марихуаны при зачислении и назначении в отдельные подразделения американской армии, а также о разрешении на ее хранение и употребление. Так, Гаетц внес на рассмотрение конгресса законодательную инициативу об отмене обязательного тестирования на употребление марихуаны при зачислении и назначении в отдельные подразделения американской армии. "Министр и военный департамент могут не требовать от лица подтверждать тест на марихуану в качестве условия для зачисления этого лица в члены или назначения в качестве офицера вооруженных сил", - указано в тексте документа. При этом уточняется, что речь идет о "запрете тестирования на марихуану для зачисления или назначения в отдельные вооруженные силы", однако виды конкретных подразделений, куда конгрессмен предлагает допускать без теста на наркотик, не приводится. На рассмотрении конгресса также находится поправка Гонсалеса, согласно тексту которой "министр обороны может не запрещать служащим вооруженных сил хранить, использовать или употреблять продукт, содержащий марихуану или любой ингредиент, получаемый из марихуаны". В апреле 2023 года газета New York Times сообщала, что количество рекрутов в американскую армию, которые провалили тестирование на наркотики, выросло в 2022 году на 33% по сравнению с 2020 годом и составило 4710 человек. Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.

https://ria.ru/20230706/tramp-1882480599.html

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