https://ria.ru/20230706/ssha-1882481520.html

СМИ: американские военные успешно испытали модель ИИ

СМИ: американские военные успешно испытали модель ИИ - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ: американские военные успешно испытали модель ИИ

Военные США снабдили модель искусственного интеллекта (ИИ) секретными данными для выполнения военной задачи и получили "успешный" результат, передает агентство... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T00:39

2023-07-06T00:39

2023-07-06T00:39

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военные США снабдили модель искусственного интеллекта (ИИ) секретными данными для выполнения военной задачи и получили "успешный" результат, передает агентство Блумберг. Как отмечается, полковник ВВС США Мэттью Стромайер впервые испытал большую языковую модель для выполнения военной задачи. По его словам, этот опыт оказался "весьма успешным и очень быстрым". По словам полковника, в настоящее время запрос информации в конкретную часть вооруженных сил может занять у сотрудников несколько часов или дней при использовании ими телефонов и презентаций. Агентство пишет, что в ходе испытаний один из инструментов ИИ выполнил запрос за 10 минут. "Это не значит, что (инструмент ИИ - ред.) уже созрел прямо сейчас. Но мы просто сделали это вживую. Мы сделали это с секретными данными", - рассказал Стромайер агентству об эксперименте, добавив, что технология может быть использована военными в ближайшем будущем. По словам полковника, военные давали моделям секретную оперативную информацию для ответов на деликатные вопросы. Долгосрочная цель таких действий - обновить военную систему США, чтобы она могла использовать данные с поддержкой ИИ для принятия решений, в датчиках, а также в целях, связанными с огневой мощью. Как передает агентство, военные США проводят испытания пяти моделей ИИ в рамках учений под руководством управлением цифровых технологий и ИИ Пентагона, а также высшего военного руководства при участии союзников США. При этом, пишет агентство, Пентагон не раскрывает, какие большие языковые модели проходят испытания, хотя стартап Scale AI из Сан-Франциско заявляет, что его новый продукт Donovan находится в списке тестируемых платформ. Как отмечается, учения, которые продлятся до 26 июля, также послужат проверкой для того, могут ли военные чиновники использовать большие языковые модели для создания совершенно новых вариантов, которые они никогда не рассматривали.

https://ria.ru/20230628/mintsifry-1880808955.html

https://ria.ru/20230620/vystavka-1879326479.html

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