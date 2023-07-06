https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882584016.html

ВС России уничтожили до 165 украинских военных на двух направлениях

ВС России уничтожили до 165 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 06.07.2023

ВС России уничтожили до 165 украинских военных на двух направлениях

Вооруженные силы России на запорожском и южно-донецком направлениях за минувшие сутки уничтожили до 165 украинских военных, БТР Stryker, РСЗО "Град", САУ Cezar... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:20

2023-07-06T14:20

2023-07-06T14:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Вооруженные силы России на запорожском и южно-донецком направлениях за минувшие сутки уничтожили до 165 украинских военных, БТР Stryker, РСЗО "Град", САУ Cezar и "Гвоздика", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях действиями обороняющихся подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное Донецкой народной республики… В течение суток на данных направлениях уничтожены до 165 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, на данном направлении были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица Cezar, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Также в районах Урожайного (ДНР) и Дорожнянки (Запорожская область) была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

https://ria.ru/20230706/pvo-1882582775.html

https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882581061.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, россия, запорожская область