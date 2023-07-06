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ВС России уничтожили до 165 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 06.07.2023 (обновлено: 14:27 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882584016.html
ВС России уничтожили до 165 украинских военных на двух направлениях
ВС России уничтожили до 165 украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 06.07.2023
ВС России уничтожили до 165 украинских военных на двух направлениях
Вооруженные силы России на запорожском и южно-донецком направлениях за минувшие сутки уничтожили до 165 украинских военных, БТР Stryker, РСЗО "Град", САУ Cezar... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:20
2023-07-06T14:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
россия
запорожская область
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Вооруженные силы России на запорожском и южно-донецком направлениях за минувшие сутки уничтожили до 165 украинских военных, БТР Stryker, РСЗО "Град", САУ Cezar и "Гвоздика", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях действиями обороняющихся подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное Донецкой народной республики… В течение суток на данных направлениях уничтожены до 165 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, на данном направлении были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица Cezar, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Также в районах Урожайного (ДНР) и Дорожнянки (Запорожская область) была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
https://ria.ru/20230706/pvo-1882582775.html
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донецкая народная республика
россия
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вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область
ВС России уничтожили до 165 украинских военных на двух направлениях

ВС России уничтожили до 165 украинских военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая машина БМП-3 в зоне проведения СВО
Боевая машина БМП-3 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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Боевая машина БМП-3 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Вооруженные силы России на запорожском и южно-донецком направлениях за минувшие сутки уничтожили до 165 украинских военных, БТР Stryker, РСЗО "Град", САУ Cezar и "Гвоздика", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"На южно-донецком и запорожском направлениях действиями обороняющихся подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное Донецкой народной республики… В течение суток на данных направлениях уничтожены до 165 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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Кроме того, на данном направлении были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", самоходная гаубица Cezar, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Также в районах Урожайного (ДНР) и Дорожнянки (Запорожская область) была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская область
 
 
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