https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882581061.html
ВС России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ
ВС России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023
ВС России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ
Российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщили... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:13
2023-07-06T14:13
2023-07-06T14:25
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщили в Минобороны."Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — отметили в ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что российские военные нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ.Военные объекты противника поразили с кораблей ВМФ с помощью высокоточного оружия большой дальности.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушную тревогу объявляют на Украине каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230702/trevoga-1881706139.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ
Минобороны: ВС России ракетными ударами нанесли существенный урон резервам ВСУ
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщили в Минобороны.
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"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ.
Военные объекты противника поразили с кораблей ВМФ с помощью высокоточного оружия большой дальности.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушную тревогу объявляют на Украине каждый день, иногда — по всей стране.
В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу