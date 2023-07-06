Рейтинг@Mail.ru
ВС России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 06.07.2023 (обновлено: 14:25 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882581061.html
ВС России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ
ВС России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023
ВС России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ
Российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщили... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:13
2023-07-06T14:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840105_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_9d093d13b174c15c98e6a785284fdd32.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщили в Минобороны.&quot;Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута&quot;, — отметили в ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что российские военные нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ.Военные объекты противника поразили с кораблей ВМФ с помощью высокоточного оружия большой дальности.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушную тревогу объявляют на Украине каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230702/trevoga-1881706139.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840105_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c97d9260c002051651bd28c56b6ccdd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ

Минобороны: ВС России ракетными ударами нанесли существенный урон резервам ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженная военная техника ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщили в Минобороны.
«

"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ.
Военные объекты противника поразили с кораблей ВМФ с помощью высокоточного оружия большой дальности.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушную тревогу объявляют на Украине каждый день, иногда — по всей стране.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
В Киеве и некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
2 июля, 02:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала