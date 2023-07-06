https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882581061.html

ВС России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ

ВС России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023

ВС России высокоточным оружием нанесли существенный урон резервам ВСУ

Российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщили... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:13

2023-07-06T14:13

2023-07-06T14:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российская армия нанесла сосредоточенный удар по пунктам дислокации военнослужащих ВСУ, иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники, сообщили в Минобороны."Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — отметили в ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что российские военные нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ.Военные объекты противника поразили с кораблей ВМФ с помощью высокоточного оружия большой дальности.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушную тревогу объявляют на Украине каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230702/trevoga-1881706139.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность