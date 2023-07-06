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Замминистра обороны проверил строительство объектов в Саратовской области - РИА Новости, 06.07.2023
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05:13 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/spetsobekty-1882493097.html
Замминистра обороны проверил строительство объектов в Саратовской области
Замминистра обороны проверил строительство объектов в Саратовской области - РИА Новости, 06.07.2023
Замминистра обороны проверил строительство объектов в Саратовской области
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал стройку специальных объектов в Шиханах Саратовской области, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:13
2023-07-06T05:13
россия
саратовская область
тимур иванов
шиханы
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал стройку специальных объектов в Шиханах Саратовской области, сообщили в четверг в Минобороны России. "Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проверил строительство специальных объектов в населенном пункте Шиханы Саратовской области в рамках поездки в войска Центрального военного округа. Тимур Иванов также провел рабочее совещание с командованием гарнизона, представителями организаций Военно-строительного комплекса Минобороны России, на котором были обсуждены вопросы комплексного развития и благоустройства военного городка, и возведения ряда новых объектов социальной инфраструктуры", - сообщили в ведомстве. Иванов также заслушал доклады о ходе обновления гарнизона, планах по строительству, ремонту и реконструкции объектов городка. Он также отметил, что руководство Минобороны уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий перед участниками спецоперации и членами их семей и отдельно указал на необходимость создания комфортных и благоприятных условий для них, включая обеспечение жильем. В свою очередь, начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" МО РФ Валерий Абраменков доложил Иванову, что на данный момент все военнослужащие в гарнизоне уже обеспечены служебным жильем. Также замминистра доложили, что в военном городке завершен капремонт восьми жилых домов на 400 квартир. "В ходе совещания замминистра обороны РФ также поручил проработать вопрос строительства детского сада на 300 мест на месте неиспользуемого здания старой школы. Вместе с тем, в настоящий момент на территории гарнизона ведется строительство новой общеобразовательной школы на 550 мест", - уточнили в Минобороны.
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россия, саратовская область, тимур иванов, шиханы, безопасность
Россия, Саратовская область, Тимур Иванов, Шиханы, Безопасность
Замминистра обороны проверил строительство объектов в Саратовской области

Замминистра обороны Иванов проверил строительство спецобъектов в Саратовской области

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал стройку специальных объектов в Шиханах Саратовской области, сообщили в четверг в Минобороны России.
«
"Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проверил строительство специальных объектов в населенном пункте Шиханы Саратовской области в рамках поездки в войска Центрального военного округа. Тимур Иванов также провел рабочее совещание с командованием гарнизона, представителями организаций Военно-строительного комплекса Минобороны России, на котором были обсуждены вопросы комплексного развития и благоустройства военного городка, и возведения ряда новых объектов социальной инфраструктуры", - сообщили в ведомстве.
Иванов также заслушал доклады о ходе обновления гарнизона, планах по строительству, ремонту и реконструкции объектов городка.
Он также отметил, что руководство Минобороны уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий перед участниками спецоперации и членами их семей и отдельно указал на необходимость создания комфортных и благоприятных условий для них, включая обеспечение жильем.
В свою очередь, начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" МО РФ Валерий Абраменков доложил Иванову, что на данный момент все военнослужащие в гарнизоне уже обеспечены служебным жильем. Также замминистра доложили, что в военном городке завершен капремонт восьми жилых домов на 400 квартир.
"В ходе совещания замминистра обороны РФ также поручил проработать вопрос строительства детского сада на 300 мест на месте неиспользуемого здания старой школы. Вместе с тем, в настоящий момент на территории гарнизона ведется строительство новой общеобразовательной школы на 550 мест", - уточнили в Минобороны.
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РоссияСаратовская областьТимур ИвановШиханыБезопасность
 
 
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