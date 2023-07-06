В РКН назвали условия работы в России новой соцсети Threads
РКН: новая соцсеть Threads сможет работать в России при соблюдении законодательства
Девушка за работой. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новая социальная сеть Threads от компании Meta* сможет работать в РФ при соблюдении требований законодательства, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, соцсеть доступна для скачивания в App Store и в Google Play, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.
"Условием для работы на территории РФ какой-либо социальной сети является неукоснительное соблюдение требований российского законодательства. По закону интернет-площадки, которые посещают российские пользователи, должны оперативно удалять социально опасный контент и противодействовать распространению деструктивных материалов. Для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи", - сообщили в РКН.
Согласно описанию на странице нового приложения в онлайн-магазине App Store, сервис доступен для загрузок с 6 июля и предназначен для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Threads станет третьим сервисом в портфеле принадлежащей Meta компании Instagram Inc.*, куда вошла одноименная соцсеть, также запрещенная в России и признанная экстремистской, и фоторедактор Layout.
Приложение будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский. Его интерфейс, как можно судить из приведенных на странице изображений, имеет схожие черты с Twitter, вплоть до синих значков с галочкой, подтверждающих наличие у пользователей верификации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.