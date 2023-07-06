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В РКН назвали условия работы в России новой соцсети Threads - РИА Новости, 06.07.2023
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09:52 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/sotsset-1882515990.html
В РКН назвали условия работы в России новой соцсети Threads
В РКН назвали условия работы в России новой соцсети Threads - РИА Новости, 06.07.2023
В РКН назвали условия работы в России новой соцсети Threads
Новая социальная сеть Threads от компании Meta* сможет работать в РФ при соблюдении требований законодательства, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, соцсеть... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:52
2023-07-06T09:52
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новая социальная сеть Threads от компании Meta* сможет работать в РФ при соблюдении требований законодательства, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, соцсеть доступна для скачивания в App Store и в Google Play, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. "Условием для работы на территории РФ какой-либо социальной сети является неукоснительное соблюдение требований российского законодательства. По закону интернет-площадки, которые посещают российские пользователи, должны оперативно удалять социально опасный контент и противодействовать распространению деструктивных материалов. Для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи", - сообщили в РКН. Согласно описанию на странице нового приложения в онлайн-магазине App Store, сервис доступен для загрузок с 6 июля и предназначен для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Threads станет третьим сервисом в портфеле принадлежащей Meta компании Instagram Inc.*, куда вошла одноименная соцсеть, также запрещенная в России и признанная экстремистской, и фоторедактор Layout. Приложение будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский. Его интерфейс, как можно судить из приведенных на странице изображений, имеет схожие черты с Twitter, вплоть до синих значков с галочкой, подтверждающих наличие у пользователей верификации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230706/sotsset-1882497576.html
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В РКН назвали условия работы в России новой соцсети Threads

РКН: новая соцсеть Threads сможет работать в России при соблюдении законодательства

© Фото : lookstudioДевушка за работой
Девушка за работой - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : lookstudio
Девушка за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новая социальная сеть Threads от компании Meta* сможет работать в РФ при соблюдении требований законодательства, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, соцсеть доступна для скачивания в App Store и в Google Play, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.
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"Условием для работы на территории РФ какой-либо социальной сети является неукоснительное соблюдение требований российского законодательства. По закону интернет-площадки, которые посещают российские пользователи, должны оперативно удалять социально опасный контент и противодействовать распространению деструктивных материалов. Для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи", - сообщили в РКН.
Согласно описанию на странице нового приложения в онлайн-магазине App Store, сервис доступен для загрузок с 6 июля и предназначен для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Threads станет третьим сервисом в портфеле принадлежащей Meta компании Instagram Inc.*, куда вошла одноименная соцсеть, также запрещенная в России и признанная экстремистской, и фоторедактор Layout.
Приложение будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский. Его интерфейс, как можно судить из приведенных на странице изображений, имеет схожие черты с Twitter, вплоть до синих значков с галочкой, подтверждающих наличие у пользователей верификации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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