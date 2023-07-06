https://ria.ru/20230706/sochi-1882617973.html

В Сочи создадут аллею героев СВО

В Сочи создадут аллею героев СВО - РИА Новости, 06.07.2023

В Сочи создадут аллею героев СВО

Аллея в память о погибших героях специальной военной операции появится в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:08

2023-07-06T16:08

2023-07-06T16:08

общество

сочи

россия

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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Аллея в память о погибших героях специальной военной операции появится в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города. Предложение прозвучало в рамках заседания градсовета, в котором принимали участие сочинские художники, архитекторы, искусствоведы. "В Сочи на градостроительном совете обсудили создание аллеи героев СВО... Эксперты предложили несколько вариантов размещения аллеи, куда можно будет прийти и почтить память соотечественников, погибших при выполнении задач в зоне специальной операции в новых регионах России. Среди предложенных локаций - Завокзальный мемориальный комплекс и парк имени Фрунзе. Сочинцы могут внести свои предложения по размещению аллеи", - приводятся в релизе слова директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрия Литвинца. Внести предложения по выбору места аллеи горожане могут по электронной почте администрации города.

https://ria.ru/20230131/panteon-1848790633.html

https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879571368.html

сочи

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сочи, россия