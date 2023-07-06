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В Сочи создадут аллею героев СВО - РИА Новости, 06.07.2023
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16:08 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/sochi-1882617973.html
В Сочи создадут аллею героев СВО
В Сочи создадут аллею героев СВО - РИА Новости, 06.07.2023
В Сочи создадут аллею героев СВО
Аллея в память о погибших героях специальной военной операции появится в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:08
2023-07-06T16:08
общество
сочи
россия
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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Аллея в память о погибших героях специальной военной операции появится в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города. Предложение прозвучало в рамках заседания градсовета, в котором принимали участие сочинские художники, архитекторы, искусствоведы. "В Сочи на градостроительном совете обсудили создание аллеи героев СВО... Эксперты предложили несколько вариантов размещения аллеи, куда можно будет прийти и почтить память соотечественников, погибших при выполнении задач в зоне специальной операции в новых регионах России. Среди предложенных локаций - Завокзальный мемориальный комплекс и парк имени Фрунзе. Сочинцы могут внести свои предложения по размещению аллеи", - приводятся в релизе слова директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрия Литвинца. Внести предложения по выбору места аллеи горожане могут по электронной почте администрации города.
https://ria.ru/20230131/panteon-1848790633.html
https://ria.ru/20230621/spetsoperatsiya-1879571368.html
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общество, сочи, россия
Общество, Сочи, Россия
В Сочи создадут аллею героев СВО

В Сочи появится аллея в память о погибших героях специальной военной операции

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Аллея в память о погибших героях специальной военной операции появится в Сочи, сообщили в пресс-службе администрации города.
Предложение прозвучало в рамках заседания градсовета, в котором принимали участие сочинские художники, архитекторы, искусствоведы.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Героев спецоперации включат в "пантеон героев"
31 января, 20:02
"В Сочи на градостроительном совете обсудили создание аллеи героев СВО... Эксперты предложили несколько вариантов размещения аллеи, куда можно будет прийти и почтить память соотечественников, погибших при выполнении задач в зоне специальной операции в новых регионах России. Среди предложенных локаций - Завокзальный мемориальный комплекс и парк имени Фрунзе. Сочинцы могут внести свои предложения по размещению аллеи", - приводятся в релизе слова директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Дмитрия Литвинца.
Внести предложения по выбору места аллеи горожане могут по электронной почте администрации города.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Наследники героев ВОВ сражаются за правду в ходе спецоперации, заявил Путин
21 июня, 14:58
 
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