https://ria.ru/20230706/sobaka-1882530755.html

Омскому полицейскому грозит увольнение за застреленного шпица соседки

Омскому полицейскому грозит увольнение за застреленного шпица соседки - РИА Новости, 06.07.2023

Омскому полицейскому грозит увольнение за застреленного шпица соседки

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области полковник Алексей Кудояр застрелил соседского шпица на глазах у... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:03

2023-07-06T11:03

2023-07-06T11:03

происшествия

омская область

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ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области полковник Алексей Кудояр застрелил соседского шпица на глазах у детей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах; в полиции заявили о возможном его увольнении. В июне прошлого года соседка полицейского, которая держит несколько собак разных пород, мыла машину около дома, ее дети и животные находились рядом. В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего женщина увидела мертвого шпица. По словам источника, соседка сразу пришла к Кудояру домой, но полицейский все отрицал, заявив, что у него дома даже нет оружия. В убитой собаке нашли дробь. "Находясь на своей даче в селе Троицкое в Омской области, поссорившись со своей соседкой, полицейский застрелил ее шпица. По этому факту полиция проводила проверку, было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Случай-то серьезный. Выстрел был, это факт, да еще и рядом с детьми. После этого Кудояр сам к ней пришел. Им удалось о чем-то там договориться", - рассказал собеседник. Он добавил, что семья женщины после случившегося переехала. "Решается вопрос об увольнении данного сотрудника из ОВД. Назначено проведение проверки", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. Обстоятельства инцидента будут установлены.

https://ria.ru/20230630/zhivoder-1881517293.html

https://ria.ru/20221122/rozysk-1833410870.html

омская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омская область