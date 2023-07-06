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Омскому полицейскому грозит увольнение за застреленного шпица соседки
Омскому полицейскому грозит увольнение за застреленного шпица соседки - РИА Новости, 06.07.2023
Омскому полицейскому грозит увольнение за застреленного шпица соседки
Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области полковник Алексей Кудояр застрелил соседского шпица на глазах у... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:03
2023-07-06T11:03
2023-07-06T11:03
происшествия
омская область
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ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области полковник Алексей Кудояр застрелил соседского шпица на глазах у детей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах; в полиции заявили о возможном его увольнении. В июне прошлого года соседка полицейского, которая держит несколько собак разных пород, мыла машину около дома, ее дети и животные находились рядом. В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего женщина увидела мертвого шпица. По словам источника, соседка сразу пришла к Кудояру домой, но полицейский все отрицал, заявив, что у него дома даже нет оружия. В убитой собаке нашли дробь. "Находясь на своей даче в селе Троицкое в Омской области, поссорившись со своей соседкой, полицейский застрелил ее шпица. По этому факту полиция проводила проверку, было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Случай-то серьезный. Выстрел был, это факт, да еще и рядом с детьми. После этого Кудояр сам к ней пришел. Им удалось о чем-то там договориться", - рассказал собеседник. Он добавил, что семья женщины после случившегося переехала. "Решается вопрос об увольнении данного сотрудника из ОВД. Назначено проведение проверки", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. Обстоятельства инцидента будут установлены.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
Омскому полицейскому грозит увольнение за застреленного шпица соседки
В Омске полковнику полиции Кудояру грозит увольнение за убийство шпица на глазах у детей
ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области полковник Алексей Кудояр застрелил соседского шпица на глазах у детей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах; в полиции заявили о возможном его увольнении.
В июне прошлого года соседка полицейского, которая держит несколько собак разных пород, мыла машину около дома, ее дети и животные находились рядом. В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего женщина увидела мертвого шпица. По словам источника, соседка сразу пришла к Кудояру домой, но полицейский все отрицал, заявив, что у него дома даже нет оружия. В убитой собаке нашли дробь.
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"Находясь на своей даче в селе Троицкое в Омской области, поссорившись со своей соседкой, полицейский застрелил ее шпица. По этому факту полиция проводила проверку, было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Случай-то серьезный. Выстрел был, это факт, да еще и рядом с детьми. После этого Кудояр сам к ней пришел. Им удалось о чем-то там договориться", - рассказал собеседник.
Он добавил, что семья женщины после случившегося переехала.
"Решается вопрос об увольнении данного сотрудника из ОВД. Назначено проведение проверки", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.
Обстоятельства инцидента будут установлены.
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