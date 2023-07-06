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Кассетные снаряды будут десятки лет убивать самих украинцев, заявили в США - РИА Новости, 06.07.2023
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23:18 06.07.2023 (обновлено: 23:25 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html
Кассетные снаряды будут десятки лет убивать самих украинцев, заявили в США
Кассетные снаряды будут десятки лет убивать самих украинцев, заявили в США - РИА Новости, 06.07.2023
Кассетные снаряды будут десятки лет убивать самих украинцев, заявили в США
Идея передать Украине американские кассетные снаряды "ужасна", поскольку они будут десятилетиями убивать и калечить местных жителей, заявила РИА Новости одна из РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T23:18
2023-07-06T23:25
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Идея передать Украине американские кассетные снаряды "ужасна", поскольку они будут десятилетиями убивать и калечить местных жителей, заявила РИА Новости одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин. Украина, по ее словам, рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, где поля былых сражений по-прежнему усыпаны неразорвавшимися суббоеприпасами. "Существует международный запрет на кассетные боеприпасы, и ужасно, что США его нарушают. У США есть печальный опыт использования таких боеприпасов в Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, где они по сей день продолжают нести смерть и увечья детям, которые подбирают неразорвавшиеся снаряды", - сказала собеседница агентства. "Отправлять их на Украину – ужасная идея. Она означает, что последствия этого конфликта будут ощущаться еще десятилетия", - добавила она. Местные СМИ утверждают, что кассетные боеприпасы войдут в новый пакет американской военной помощи Украине, о котором будет объявлено в пятницу. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
https://ria.ru/20230706/nebenzya-1882634564.html
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в мире, украина, сша, вьетнам
В мире, Украина, США, Вьетнам
Кассетные снаряды будут десятки лет убивать самих украинцев, заявили в США

Активисты: кассетные снаряды будут десятки лет убивать и калечить местных жителей

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл – РИА Новости. Идея передать Украине американские кассетные снаряды "ужасна", поскольку они будут десятилетиями убивать и калечить местных жителей, заявила РИА Новости одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин.
Украина, по ее словам, рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, где поля былых сражений по-прежнему усыпаны неразорвавшимися суббоеприпасами.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Небензя прокомментировал данные о передаче США кассетных боеприпасов Киеву
Вчера, 17:05
"Существует международный запрет на кассетные боеприпасы, и ужасно, что США его нарушают. У США есть печальный опыт использования таких боеприпасов в Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, где они по сей день продолжают нести смерть и увечья детям, которые подбирают неразорвавшиеся снаряды", - сказала собеседница агентства.
"Отправлять их на Украину – ужасная идея. Она означает, что последствия этого конфликта будут ощущаться еще десятилетия", - добавила она.
Местные СМИ утверждают, что кассетные боеприпасы войдут в новый пакет американской военной помощи Украине, о котором будет объявлено в пятницу.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
СМИ: США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Киеву
Вчера, 22:09
 
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