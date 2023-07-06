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Кассация оставила в силе штраф в два миллиарда рублей для Google - РИА Новости, 06.07.2023
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12:37 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/shtraf-1882551381.html
Кассация оставила в силе штраф в два миллиарда рублей для Google
Кассация оставила в силе штраф в два миллиарда рублей для Google - РИА Новости, 06.07.2023
Кассация оставила в силе штраф в два миллиарда рублей для Google
Арбитражный суд Московского округа, как и две нижестоящие инстанции, подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:37
2023-07-06T12:37
технологии
россия
youtube
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
google
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа, как и две нижестоящие инстанции, подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2 миллиардов рублей, наложенного на владельца видеосервиса - Google LLC. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу американской компании на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в марте. Суды отклонили заявление Google, оспаривавшего решение ФАС РФ от 24 февраля 2022 года и выданное в связи с ним предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, а также постановление от 25 июля 2022 года о наложении на компанию оборотного штрафа. ФАС России, рассмотрев обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), пришла к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Представитель Google заявил в первой инстанции, что ФАС некорректно определила исследуемый рынок и, соответственно, долю компании на нем. По словам юриста, YouTube включен в Роскомнадзором в реестр соцсетей, поэтому объем их трафика тоже нужно учитывать для определения доли YouTube, которая при таком расчете не будет доминирующей. Заявитель также отметил, что есть система обжалования блокировок: после рассмотрения 2 миллионов апелляций восстановлено 500 тысяч аккаунтов. Как заявил юрист ФАС, рынок видеохостинга не является взаимозаменяемым ни с каким другим, в том числе с рынком соцсетей, и на этом рынке YouTube занимает доминирующее положение, что подтверждается данными мобильных операторов о трафике, отчетом крупной аудиторской компании и опросом ВЦИОМ среди потребителей. Представитель РОЦИТ, третьего лица в деле, подчеркнул, что процедуры апелляции как таковой нет – "не прописаны ни сроки, ни гарантии пользователям". Суд в решении согласился с ответчиком, что доля YouTube на рынке видеохостинга в РФ превышает 50% и что его правила содержат произвольные формулировки, которые позволяют "практически безосновательно осуществлять блокировку (удаление) аккаунтов (контента) любых пользователей YouTube". Суд также признал корректным расчет суммы штрафа от выручки видеосервиса на территории России в 2020 году, которая превысила 303 миллиона долларов.
https://ria.ru/20230615/youtube-1878415810.html
https://ria.ru/20230630/google-1881340142.html
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технологии, россия, youtube, федеральная антимонопольная служба (фас россии), google
Технологии, Россия, YouTube, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Google
Кассация оставила в силе штраф в два миллиарда рублей для Google

Кассация оставила в силе штраф в два миллиарда рублей для Google за непрозрачность YouTube

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа, как и две нижестоящие инстанции, подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube, предписания ведомства и штрафа в размере более 2 миллиардов рублей, наложенного на владельца видеосервиса - Google LLC.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в четверг отклонил кассационную жалобу американской компании на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в марте.
Суды отклонили заявление Google, оспаривавшего решение ФАС РФ от 24 февраля 2022 года и выданное в связи с ним предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, а также постановление от 25 июля 2022 года о наложении на компанию оборотного штрафа.
ФАС России, рассмотрев обращение Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), пришла к выводу, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Хинштейн назвал блокировку YouTube в России преждевременной
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Представитель Google заявил в первой инстанции, что ФАС некорректно определила исследуемый рынок и, соответственно, долю компании на нем. По словам юриста, YouTube включен в Роскомнадзором в реестр соцсетей, поэтому объем их трафика тоже нужно учитывать для определения доли YouTube, которая при таком расчете не будет доминирующей. Заявитель также отметил, что есть система обжалования блокировок: после рассмотрения 2 миллионов апелляций восстановлено 500 тысяч аккаунтов.
Как заявил юрист ФАС, рынок видеохостинга не является взаимозаменяемым ни с каким другим, в том числе с рынком соцсетей, и на этом рынке YouTube занимает доминирующее положение, что подтверждается данными мобильных операторов о трафике, отчетом крупной аудиторской компании и опросом ВЦИОМ среди потребителей. Представитель РОЦИТ, третьего лица в деле, подчеркнул, что процедуры апелляции как таковой нет – "не прописаны ни сроки, ни гарантии пользователям".
Суд в решении согласился с ответчиком, что доля YouTube на рынке видеохостинга в РФ превышает 50% и что его правила содержат произвольные формулировки, которые позволяют "практически безосновательно осуществлять блокировку (удаление) аккаунтов (контента) любых пользователей YouTube". Суд также признал корректным расчет суммы штрафа от выручки видеосервиса на территории России в 2020 году, которая превысила 303 миллиона долларов.
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30 июня, 02:43
 
ТехнологииРоссияYouTubeФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Google
 
 
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