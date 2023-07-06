https://ria.ru/20230706/shaurma-1882520694.html

СК начал проверку после массового отравления шаурмой в Магнитогорске

СК начал проверку после массового отравления шаурмой в Магнитогорске - РИА Новости, 06.07.2023

СК начал проверку после массового отравления шаурмой в Магнитогорске

Следственный комитет начал проверку после того, как в Магнитогорске Челябинской области, поев шаурмы в местном кафе, в больницу попали 25 человек, сообщило в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:19

2023-07-06T10:19

2023-07-06T10:19

происшествия

челябинская область

россия

магнитогорск

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл – РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после того, как в Магнитогорске Челябинской области, поев шаурмы в местном кафе, в больницу попали 25 человек, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало управление Роспотребнадзора по региону, кафе называется "Хорошее место". На предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, кафе сейчас закрыто. Минздрав региона в четверг сообщил о госпитализации 23 взрослых и 2 детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех стабильное. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. Работа кафе временно приостановлена контролирующими органами", - говорится в релизе. Прокуратура региона сообщила, что "в связи с публикациями СМИ" поставила ситуацию на контроль. Проверка проводится по статье об оказании небезопасных услуг.

https://ria.ru/20230703/otravlenie-1881969050.html

челябинская область

россия

магнитогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинская область, россия, магнитогорск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)