https://ria.ru/20230706/shariy-1882596563.html

СБУ заочно обвинила блогера Шария в госизмене

СБУ заочно обвинила блогера Шария в госизмене - РИА Новости, 06.07.2023

СБУ заочно обвинила блогера Шария в госизмене

Служба безопасности Украины сообщила в четверг в своем Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения украинскому блогеру Анатолию Шарию в госизмене. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:03

2023-07-06T15:03

2023-07-06T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

анатолий шарий

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в четверг в своем Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения украинскому блогеру Анатолию Шарию в госизмене. "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шарию о подозрении в соответствии с частью 2 статьи 28 и частью 2 статьи111 уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Ведомство обвиняет Шария в сотрудничестве с ФСБ, а также в том, что он якобы принимал участие в подготовке и распространении "постановочных" видеороликов с допросами украинских военнопленных, которые потом якобы использовались для дискредитации военно-политического руководства Украины. В сообщении говорится, что феврале 2021 года Шарию уже были предъявлены обвинения в госизмене и "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений". Сам Анатолий Шарий прокомментировал в четверг обвинения в госизмене со стороны СБУ. "Ни с каким ФСБ я никогда не контактировал, контакт был с одним человеком, не осужденным украинским судом, ранее занимавшим должность в украинском МВД и сегодня находящимся в Российской Федерации. Самое странное, что этого я тоже не скрывал никогда. И СБУ это отлично известно", - написал он в своем Telegram-канале. По словам блогера, он лишь помогал украинцам найти их пленных родных. Также Шарий заявил, что сможет доказать свою невиновность в любом суде. В данный момент Шарий не находится на территории Украины. По данным офиса генерального прокурора, с 2019 года он проживает в Испании. Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Служба безопасности Украины в мае 2022 года заявила, что Шарий задержан в Испании, полиция Испании подтвердила задержание блогера по международному ордеру. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива позже заявил, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде. В конце октября 2022 года Шарий заявил, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, дело против него закрывается. Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829724498.html

https://ria.ru/20230403/podolyaka-1862746348.html

https://ria.ru/20230531/blogery-1875329959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, анатолий шарий, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр