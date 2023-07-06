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Госдеп заявил, что Россия должна продлить зерновую сделку - РИА Новости, 06.07.2023
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18:48 06.07.2023 (обновлено: 19:07 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/sdelka-1882663406.html
Госдеп заявил, что Россия должна продлить зерновую сделку
Госдеп заявил, что Россия должна продлить зерновую сделку - РИА Новости, 06.07.2023
Госдеп заявил, что Россия должна продлить зерновую сделку
Госдепартамент США считает, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку, следует из заявления американского ведомства. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:48
2023-07-06T19:07
экономика
россия
государственный департамент сша
swift
владимир путин
москва
африка
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Госдепартамент США считает, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку, следует из заявления американского ведомства. "Россия должна соблюдать и продлить Черноморскую зерновую инициативу", - заявило ведомство в Twitter, обвинив Москву в якобы имевших место нарушениях условий сделки и задержках с отправкой зерна. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается РФ, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается. Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона Черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока действия сделки. Позднее замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром подчеркнув сугубо коммерческий характер зерновой сделки, далекий от заявленных гуманитарных целей помощи Африке. Российские власти неоднократно напоминали о нарушениях, которые допускали украинские власти после заключения зерновой сделки. В начале мая источник сообщал РИА Новости о работе не только над гарантиями по возвращению "Россельхозбанка" (является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки) в SWIFT, но и о переговорах по посредничеству турецкого банка по оплате российской агропродукции, однако конкретики в итоге не было. В середине апреля и марта 2023 года Киев, по заявлению российского Минобороны, в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора для боевых действий атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма. Москва не раз напоминала, что стамбульские договорённости были заключены для того, чтобы избежать глобального кризиса с продовольствием. При этом большая часть украинского зерна, которое вывозится из портов Украины, идет не в беднейшие страны Африки и Азии, а в государства Европы. На Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад думает только о своих интересах в ситуации с не дошедшим с Украины в развивающиеся страны зерном. По его словам, Москва обещала сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. Однако то, что увидел впоследствии - "очередной наглый обман". Президент добавил, что в действительности произошел "обман международной общественности, обман партнеров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии". Российский МИД 2 марта 2023 года выпустил заявление "О Стамбульских договоренностях по продовольствию и удобрениям", где констатировал, что основная часть поставок украинского зерна приходится на страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего ЕС, и выше среднего (34%). Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6%. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230706/sdelka-1882573387.html
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экономика, россия, государственный департамент сша, swift, владимир путин, москва, африка, дмитрий песков, сергей вершинин, россельхозбанк, зерновая сделка
Экономика, Россия, Государственный департамент США, SWIFT, Владимир Путин, Москва, Африка, Дмитрий Песков, Сергей Вершинин, Россельхозбанк, Зерновая сделка
Госдеп заявил, что Россия должна продлить зерновую сделку

Госдеп заявил, что Россия должна продлить истекающую в июле зерновую сделку

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Госдепартамент США считает, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку, следует из заявления американского ведомства.
"Россия должна соблюдать и продлить Черноморскую зерновую инициативу", - заявило ведомство в Twitter, обвинив Москву в якобы имевших место нарушениях условий сделки и задержках с отправкой зерна.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
В МИД рассказали о ситуации с зерновой сделкой
Вчера, 13:56
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается РФ, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается. Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона Черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока действия сделки. Позднее замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром подчеркнув сугубо коммерческий характер зерновой сделки, далекий от заявленных гуманитарных целей помощи Африке.
Российские власти неоднократно напоминали о нарушениях, которые допускали украинские власти после заключения зерновой сделки. В начале мая источник сообщал РИА Новости о работе не только над гарантиями по возвращению "Россельхозбанка" (является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки) в SWIFT, но и о переговорах по посредничеству турецкого банка по оплате российской агропродукции, однако конкретики в итоге не было.
В середине апреля и марта 2023 года Киев, по заявлению российского Минобороны, в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора для боевых действий атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма.
Москва не раз напоминала, что стамбульские договорённости были заключены для того, чтобы избежать глобального кризиса с продовольствием. При этом большая часть украинского зерна, которое вывозится из портов Украины, идет не в беднейшие страны Африки и Азии, а в государства Европы.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
МИД Турции выступил за продление зерновой сделки
5 июля, 11:10
На Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад думает только о своих интересах в ситуации с не дошедшим с Украины в развивающиеся страны зерном. По его словам, Москва обещала сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. Однако то, что увидел впоследствии - "очередной наглый обман". Президент добавил, что в действительности произошел "обман международной общественности, обман партнеров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии".
Российский МИД 2 марта 2023 года выпустил заявление "О Стамбульских договоренностях по продовольствию и удобрениям", где констатировал, что основная часть поставок украинского зерна приходится на страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего ЕС, и выше среднего (34%). Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6%.
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Вершинин обсудил с турецким коллегой реализацию зерновой сделки
Вчера, 12:07
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки, заявил МИД
3 июля, 23:13
 
ЭкономикаРоссияГосударственный департамент СШАSWIFTВладимир ПутинМоскваАфрикаДмитрий ПесковСергей ВершининРоссельхозбанкЗерновая сделка
 
 
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