Госдеп заявил, что Россия должна продлить зерновую сделку
Госдеп заявил, что Россия должна продлить истекающую в июле зерновую сделку
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Госдепартамент США считает, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку, следует из заявления американского ведомства.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается РФ, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается. Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона Черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока действия сделки. Позднее замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром подчеркнув сугубо коммерческий характер зерновой сделки, далекий от заявленных гуманитарных целей помощи Африке.
Российские власти неоднократно напоминали о нарушениях, которые допускали украинские власти после заключения зерновой сделки. В начале мая источник сообщал РИА Новости о работе не только над гарантиями по возвращению "Россельхозбанка" (является основным финансовым учреждением, обслуживающим поставки российских удобрений и зерна на мировые рынки) в SWIFT, но и о переговорах по посредничеству турецкого банка по оплате российской агропродукции, однако конкретики в итоге не было.
В середине апреля и марта 2023 года Киев, по заявлению российского Минобороны, в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора для боевых действий атаковал пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма.
На Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад думает только о своих интересах в ситуации с не дошедшим с Украины в развивающиеся страны зерном. По его словам, Москва обещала сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. Однако то, что увидел впоследствии - "очередной наглый обман". Президент добавил, что в действительности произошел "обман международной общественности, обман партнеров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии".
Российский МИД 2 марта 2023 года выпустил заявление "О Стамбульских договоренностях по продовольствию и удобрениям", где констатировал, что основная часть поставок украинского зерна приходится на страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего ЕС, и выше среднего (34%). Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6%.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.