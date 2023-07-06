https://ria.ru/20230706/sdelka-1882573387.html

В МИД рассказали о ситуации с зерновой сделкой

В МИД рассказали о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 06.07.2023

В МИД рассказали о ситуации с зерновой сделкой

Говорить об оптимизме в отношении продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, не приходится, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:56

2023-07-06T13:56

2023-07-06T13:56

россия

турция

мария захарова

оон

россельхозбанк

swift

зерновая сделка

украина

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Говорить об оптимизме в отношении продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, не приходится, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Нет, никакого оптимизма здесь нет", - сказала она в ходе брифинга. Ранее министерство иностранных дел России заявило, что оснований для продления черноморской инициативы, истекающей 17 июля, нет. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

россия

турция

украина

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россия, турция, мария захарова, оон, россельхозбанк, swift, зерновая сделка, украина