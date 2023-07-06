https://ria.ru/20230706/sdelka-1882544338.html

Вершинин обсудил с турецким коллегой реализацию зерновой сделки

Вершинин обсудил с турецким коллегой реализацию зерновой сделки - РИА Новости, 06.07.2023

Вершинин обсудил с турецким коллегой реализацию зерновой сделки

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром зерновую сделку, подчеркнул ее сугубо... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:07

2023-07-06T12:07

2023-07-06T12:07

сергей вершинин

россия

турция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

зерновая сделка

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром зерновую сделку, подчеркнул ее сугубо коммерческий характер, далекий от гуманитарных целей помощи Африке, сообщили в четверг в МИД России. "Собеседники провели развернутый обмен мнениями по вопросам обеспечения реализации стамбульских "пакетных" договоренностей от 22 июля 2022 года. С российской стороны были подтверждены принципиальные оценки о сугубо коммерческом характере "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, далеком от заявленных гуманитарных целей помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки", - говорится в сообщении дипведомства.

https://ria.ru/20230704/sdelka-1882173446.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей вершинин, россия, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), зерновая сделка