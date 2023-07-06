https://ria.ru/20230706/sapsan-1882489608.html

В России начали выпускать комплектующие для "Сапсанов", сообщили РЖД

В России начали выпускать комплектующие для "Сапсанов", сообщили РЖД - РИА Новости, 06.07.2023

В России начали выпускать комплектующие для "Сапсанов", сообщили РЖД

Российские заводы начали выпускать комплектующие для техобслуживания поездов "Сапсан", в частности, подшипники и колеса; в стадии локализации тяговые двигатели, РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T03:35

2023-07-06T03:35

2023-07-06T03:35

россия

дмитрий пегов

ржд

siemens

экономика

технологии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские заводы начали выпускать комплектующие для техобслуживания поездов "Сапсан", в частности, подшипники и колеса; в стадии локализации тяговые двигатели, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. "Сапсаны" сделаны немецким концерном Siemens. После ухода иностранной компании из России в 2022 году РЖД сами занялись обслуживанием этих поездов. "Мы эксплуатируем поезда, обеспечиваем их безопасность и надежность. При этом понимаем, какие узлы через какое-то время потребуют дополнительного внимания. Все они находятся в процессе локализации. Уже локализовано примерно 60-70% этих узлов. То есть мы можем в любой момент российские комплектующие поставить. Причем их выпускает не один, а несколько наших производителей. Например, сейчас проходят сертификацию подшипники", - рассказал Пегов. По его словам, комплектующие, которые для "Сапсанов" начали локализовать российские предприятия, уже частично используются при техобслуживании этих поездов. "Например, это смазки и масла, подшипники и колеса. Сейчас локализуются даже тяговые двигатели. Причем это как бы про запас. В принципе тяговые двигатели не должны выходить из строя, но мы считаем: пусть у нас в запасе будут. Плюс будет компетенция, которую потом можно применить на нашем новом скоростном поезде", - продолжил замглавы РЖД. Говоря об обслуживании "Сапсанов" в части электроники, Пегов отметил, что поезд сделан достаточно надежно. "С 2009 года не было такого, чтобы электроника вышла из строя и нужно везти новые блоки. Может быть, это и начнется условно еще через 10 лет. Но к тому времени мы уже точно будем готовы", - добавил замглавы РЖД.

https://ria.ru/20230706/sapsan-1882487849.html

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россия, дмитрий пегов, ржд, siemens, экономика, технологии