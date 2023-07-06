https://ria.ru/20230706/sapery-1882488998.html

Минобороны показало разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ

Минобороны показало разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023

Минобороны показало разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры работы военных инженеров Западного военного округа по сплошной очистке от взрывоопасных предметов и разминированию... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T03:10

2023-07-06T03:10

2023-07-06T03:17

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белгородская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы военных инженеров Западного военного округа по сплошной очистке от взрывоопасных предметов и разминированию территории города Валуйки Белгородской области после обстрелов ВСУ. "После обстрелов ВСУ из артиллерии города Валуйки Белгородской области десятки домовладений и личные автомобили мирных жителей получили повреждения. На местах прилетов завершили работу саперы Западного военного округа. Проведено сплошное разминирование. Осколки были вывезены для дальнейшей экспертизы", - сообщили в ведомстве.Военные инженеры обследовали улицы, дома, участки на предмет взрывчатых веществ или неразорвавшихся вражеских снарядов. "Военнослужащие совершают подомовой обход жителей, которые обратились за помощью к органам власти. Множество воронок. Это все подтверждает то, что украинские националисты не щадят никого, в том числе мирное население. Саперы расчищают территории и дают советы жителям – что делать при обнаружении подозрительных предметов", - добавили в министерстве. В свою очередь, при обнаружении взрывоопасных предметов жители обращаются к участковому, который вызывает группу саперов для обезвреживания, перемещения на безопасное расстояние или уничтожения на месте опасных предметов.

https://ria.ru/20230617/sapery-1878825800.html

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валуйки, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, в мире