Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 06.07.2023 (обновлено: 03:17 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/sapery-1882488998.html
Минобороны показало разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ
Минобороны показало разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023
Минобороны показало разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры работы военных инженеров Западного военного округа по сплошной очистке от взрывоопасных предметов и разминированию... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:10
2023-07-06T03:17
валуйки
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808120793_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6f3ebf5b04ba621ca2af2eaf34fc9d66.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы военных инженеров Западного военного округа по сплошной очистке от взрывоопасных предметов и разминированию территории города Валуйки Белгородской области после обстрелов ВСУ. "После обстрелов ВСУ из артиллерии города Валуйки Белгородской области десятки домовладений и личные автомобили мирных жителей получили повреждения. На местах прилетов завершили работу саперы Западного военного округа. Проведено сплошное разминирование. Осколки были вывезены для дальнейшей экспертизы", - сообщили в ведомстве.Военные инженеры обследовали улицы, дома, участки на предмет взрывчатых веществ или неразорвавшихся вражеских снарядов. "Военнослужащие совершают подомовой обход жителей, которые обратились за помощью к органам власти. Множество воронок. Это все подтверждает то, что украинские националисты не щадят никого, в том числе мирное население. Саперы расчищают территории и дают советы жителям – что делать при обнаружении подозрительных предметов", - добавили в министерстве. В свою очередь, при обнаружении взрывоопасных предметов жители обращаются к участковому, который вызывает группу саперов для обезвреживания, перемещения на безопасное расстояние или уничтожения на месте опасных предметов.
https://ria.ru/20230617/sapery-1878825800.html
валуйки
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808120793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f105c88a602192381194ce583a824f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валуйки, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Валуйки, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны показало разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ

Саперы ЗВО разминируют Валуйки Белгородской области после обстрелов города ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский сапер
Российский сапер - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский сапер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы военных инженеров Западного военного округа по сплошной очистке от взрывоопасных предметов и разминированию территории города Валуйки Белгородской области после обстрелов ВСУ.
"После обстрелов ВСУ из артиллерии города Валуйки Белгородской области десятки домовладений и личные автомобили мирных жителей получили повреждения. На местах прилетов завершили работу саперы Западного военного округа. Проведено сплошное разминирование. Осколки были вывезены для дальнейшей экспертизы", - сообщили в ведомстве.
Военные инженеры обследовали улицы, дома, участки на предмет взрывчатых веществ или неразорвавшихся вражеских снарядов.
"Военнослужащие совершают подомовой обход жителей, которые обратились за помощью к органам власти. Множество воронок. Это все подтверждает то, что украинские националисты не щадят никого, в том числе мирное население. Саперы расчищают территории и дают советы жителям – что делать при обнаружении подозрительных предметов", - добавили в министерстве.
В свою очередь, при обнаружении взрывоопасных предметов жители обращаются к участковому, который вызывает группу саперов для обезвреживания, перемещения на безопасное расстояние или уничтожения на месте опасных предметов.
Российский сапер - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Саперы получили вознаграждение за подрыв западных бронемашин ВСУ на минах
17 июня, 05:20
 
ВалуйкиБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала