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Минобороны показало разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ
Минобороны показало разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023
Минобороны показало разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры работы военных инженеров Западного военного округа по сплошной очистке от взрывоопасных предметов и разминированию... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:10
2023-07-06T03:10
2023-07-06T03:17
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы военных инженеров Западного военного округа по сплошной очистке от взрывоопасных предметов и разминированию территории города Валуйки Белгородской области после обстрелов ВСУ. "После обстрелов ВСУ из артиллерии города Валуйки Белгородской области десятки домовладений и личные автомобили мирных жителей получили повреждения. На местах прилетов завершили работу саперы Западного военного округа. Проведено сплошное разминирование. Осколки были вывезены для дальнейшей экспертизы", - сообщили в ведомстве.Военные инженеры обследовали улицы, дома, участки на предмет взрывчатых веществ или неразорвавшихся вражеских снарядов. "Военнослужащие совершают подомовой обход жителей, которые обратились за помощью к органам власти. Множество воронок. Это все подтверждает то, что украинские националисты не щадят никого, в том числе мирное население. Саперы расчищают территории и дают советы жителям – что делать при обнаружении подозрительных предметов", - добавили в министерстве. В свою очередь, при обнаружении взрывоопасных предметов жители обращаются к участковому, который вызывает группу саперов для обезвреживания, перемещения на безопасное расстояние или уничтожения на месте опасных предметов.
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валуйки, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Валуйки, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны показало разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ
Саперы ЗВО разминируют Валуйки Белгородской области после обстрелов города ВСУ
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Минобороны России опубликовало кадры
работы военных инженеров Западного военного округа по сплошной очистке от взрывоопасных предметов и разминированию территории города Валуйки Белгородской области после обстрелов ВСУ.
"После обстрелов ВСУ из артиллерии города Валуйки Белгородской области десятки домовладений и личные автомобили мирных жителей получили повреждения. На местах прилетов завершили работу саперы Западного военного округа. Проведено сплошное разминирование. Осколки были вывезены для дальнейшей экспертизы", - сообщили в ведомстве.
Военные инженеры обследовали улицы, дома, участки на предмет взрывчатых веществ или неразорвавшихся вражеских снарядов.
"Военнослужащие совершают подомовой обход жителей, которые обратились за помощью к органам власти. Множество воронок. Это все подтверждает то, что украинские националисты не щадят никого, в том числе мирное население. Саперы расчищают территории и дают советы жителям – что делать при обнаружении подозрительных предметов", - добавили в министерстве.
В свою очередь, при обнаружении взрывоопасных предметов жители обращаются к участковому, который вызывает группу саперов для обезвреживания, перемещения на безопасное расстояние или уничтожения на месте опасных предметов.
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