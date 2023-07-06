https://ria.ru/20230706/saeva-1882541115.html
Популярная блогерша отказалась от главной роли в "Постучись в мою дверь"
Популярная блогерша отказалась от главной роли в "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 06.07.2023
Популярная блогерша отказалась от главной роли в "Постучись в мою дверь"
Видеоблогер и модель Дина Саева призналась в своем Telegram-канале, что прошла кастинг на главную роль в российскую адаптацию турецкого сериала "Постучись в мою РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:06
2023-07-06T13:06
2023-07-06T14:54
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Видеоблогер и модель Дина Саева призналась в своем Telegram-канале, что прошла кастинг на главную роль в российскую адаптацию турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Однако отказалась от участия в проекте. "Прошла кастинг и была утверждена на главную роль. Но, к сожалению, вынуждена была отказаться от этого проекта по личным причинам. Сейчас проект снимается без меня", – рассказала Саева.Она поделилась кадрами со съемок и назвала их удивительным опытом. Блогер добавила, что еще успеет стать актрисой. В комментариях поклонники Саевой написали о том, что сожалеют, что не увидят ее на экране. По их мнению, она идеально подходит на эту роль. "Как так? Тебе бы очень подошла роль Эды", "Жаль. Было бы очень здорово увидеть Дину в сериале", "Ну очень похожа была бы на Эду", – написали подписчики. Создатели российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь" пока еще не рассекретили имена всех актеров проекта. Но уже известно, что подруг главной героини сыграют Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Антагониста на экране воплотит Максим Белбородов. Роль друга главного героя исполнит певец Влад Соколовский. Зрители также увидят на экране сына ведущей Тины Канделаки Лео.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, влад соколовский, новости шоу-бизнеса, кино и сериалы, новости культуры
Шоубиз, Знаменитости, Влад Соколовский, Новости шоу-бизнеса, Кино и сериалы, Новости культуры
Популярная блогерша отказалась от главной роли в "Постучись в мою дверь"
Блогер Дина Саева отказалась от главной роли в "Постучись в мою дверь" по личным причинам
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
Видеоблогер и модель Дина Саева призналась
в своем Telegram-канале, что прошла кастинг на главную роль в российскую адаптацию турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Однако отказалась от участия в проекте.
«
"Прошла кастинг и была утверждена на главную роль. Но, к сожалению, вынуждена была отказаться от этого проекта по личным причинам. Сейчас проект снимается без меня", – рассказала Саева.
Она поделилась кадрами со съемок и назвала их удивительным опытом. Блогер добавила, что еще успеет стать актрисой.
В комментариях поклонники Саевой написали о том, что сожалеют, что не увидят ее на экране. По их мнению, она идеально подходит на эту роль.
«
"Как так? Тебе бы очень подошла роль Эды", "Жаль. Было бы очень здорово увидеть Дину в сериале", "Ну очень похожа была бы на Эду", – написали подписчики.
Создатели российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь" пока еще не рассекретили имена всех актеров проекта.
Но уже известно, что подруг главной героини сыграют Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Антагониста на экране воплотит Максим Белбородов. Роль друга главного героя исполнит певец Влад Соколовский. Зрители также увидят на экране сына ведущей Тины Канделаки Лео.
Стало известно, кого сыграет Влад Соколовский в "Постучись в мою дверь"