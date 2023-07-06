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В РЖД ждут создание полностью российских вагонов с местами-капсулами
В РЖД ждут создание полностью российских вагонов с местами-капсулами - РИА Новости, 06.07.2023
В РЖД ждут создание полностью российских вагонов с местами-капсулами
РЖД не отказываются от идеи вагонов с местами-капсулами и ожидают строительства таких полностью российских составов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T06:21
2023-07-06T06:21
2023-07-06T07:12
дмитрий пегов
ржд
трансмашхолдинг
экономика
технологии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД не отказываются от идеи вагонов с местами-капсулами и ожидают строительства таких полностью российских составов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. РЖД вместе с российским "Трансмашхолдингом" несколько лет назад показали несколько новых концепций пассажирских вагонов. Одной из них был вагон с индивидуальными местами-капсулами. Первые такие составы планировалось запустить в 2023 году. "Ситуация с того времени изменилась. Конечно же, работа в этом направлении ведется, но сроки по понятным причинам изменились. Сейчас производители подвижного состава восстанавливают производство вагонов, ранее уже выпускавшихся, но с новыми, полностью российскими, комплектующими", - рассказал Пегов. Он напомнил, что поезд состоит из ряда элементов, некоторые из которых были импортные, и просто взять и поставить вместо них российские элементы невозможно. Для этого отечественные компоненты должны пройти циклы испытаний, соответствовать определенным требованиям, получить сертификаты, что иногда занимает время. "Ожидаем, что в четвертом квартале будет готов полностью российский двухэтажный поезд. Потом наладим производство и полностью российских капсульных вагонов. От этой идеи мы не отказываемся", - сообщил замглавы РЖД.
https://ria.ru/20230706/vagony-1882494803.html
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дмитрий пегов, ржд, трансмашхолдинг, экономика, технологии
Дмитрий Пегов, РЖД, Трансмашхолдинг, Экономика, Технологии
В РЖД ждут создание полностью российских вагонов с местами-капсулами
Замглавы РЖД Пегов ожидает создание полностью российских вагонов с местами-капсулами
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. РЖД не отказываются от идеи вагонов с местами-капсулами и ожидают строительства таких полностью российских составов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
РЖД вместе с российским "Трансмашхолдингом
" несколько лет назад показали несколько новых концепций пассажирских вагонов. Одной из них был вагон с индивидуальными местами-капсулами. Первые такие составы планировалось запустить в 2023 году.
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"Ситуация с того времени изменилась. Конечно же, работа в этом направлении ведется, но сроки по понятным причинам изменились. Сейчас производители подвижного состава восстанавливают производство вагонов, ранее уже выпускавшихся, но с новыми, полностью российскими, комплектующими", - рассказал Пегов.
Он напомнил, что поезд состоит из ряда элементов, некоторые из которых были импортные, и просто взять и поставить вместо них российские элементы невозможно. Для этого отечественные компоненты должны пройти циклы испытаний, соответствовать определенным требованиям, получить сертификаты, что иногда занимает время.
"Ожидаем, что в четвертом квартале будет готов полностью российский двухэтажный поезд. Потом наладим производство и полностью российских капсульных вагонов. От этой идеи мы не отказываемся", - сообщил замглавы РЖД.
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