https://ria.ru/20230706/rzhd-1882494076.html

РЖД запустили на юг поезда с более доступными билетами

РЖД запустили на юг поезда с более доступными билетами - РИА Новости, 06.07.2023

РЖД запустили на юг поезда с более доступными билетами

РЖД на фоне повышенного спроса запустили на юг, в том числе, поезда из не новых, но соответствующих всем требованиям вагонов с билетами по более низким ценам,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T05:38

2023-07-06T05:38

2023-07-06T05:38

экономика

россия

дмитрий пегов

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. РЖД на фоне повышенного спроса запустили на юг, в том числе, поезда из не новых, но соответствующих всем требованиям вагонов с билетами по более низким ценам, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.Он отметил, что в условиях растущего спроса на перевозки на юг того количества вагонов, которые холдинг РЖД использует в обычное время, не хватает. "Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга", - рассказал он, отметив, что билеты стоят в этих поездах дешевле.Постоянный мониторингРЖД постоянно мониторят наличие билетов на южные поезда и при необходимости ставят дополнительные вагоны и составы, указал Пегов.Пассажиры активно покупают билеты на поезда на юг на фоне того, что ряд аэропортов остаются закрытыми. Россияне пишут в интернете и говорят, что билетов на юг не хватает."Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить спрос на перевозки", - подчеркнул замгендиректора РЖД.При этом он напомнил, что в текущем году возможности РЖД по пропуску поездов сильно ограничены масштабными работами по модернизации инфраструктуры в центральном транспортном узле.Судьба плацкартаРЖД оставят плацкарт как название и вид класса обслуживания, но сейчас это современные комфортные вагоны с зарядками и кондиционерами, также отметил Пегов."Современные плацкартные вагоны уже не те, что были раньше, они стали более комфортными: оснащены кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами с бесконтактным оборудованием, душем. А шторки, индивидуальное освещение, розетки для зарядки гаджетов позволяют пассажиру создать свое персональное пространство в вагоне", - считает он.Кроме того, РЖД после ухода Siemens справляются с техобслуживанием поездов "Ласточка" и "Сапсан", никаких проблем нет, добавил замгендиректора. Немецкий концерн Siemens в мае 2022 года заявил о решении свернуть промышленную деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры с РЖД на техническое обслуживание поездов. Зарубежный концерн поставлял "Сапсаны", с его участием производились и "Ласточки".

https://ria.ru/20230706/internet-1882487337.html

https://ria.ru/20230706/sapsan-1882487849.html

https://ria.ru/20230706/kurenie-1882485983.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дмитрий пегов, ржд