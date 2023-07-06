Рейтинг@Mail.ru
Рубль компенсировал падение четверга на Мосбирже и вышел в плюс - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/rubl-1882651937.html
Рубль компенсировал падение четверга на Мосбирже и вышел в плюс
Рубль компенсировал падение четверга на Мосбирже и вышел в плюс - РИА Новости, 06.07.2023
Рубль компенсировал падение четверга на Мосбирже и вышел в плюс
Рубль компенсировал сильное падение четверга и вышел в плюс к основным валютам: доллар торгуется ниже 91 рубля, юань - ниже 12,5 рубля, евро - ниже 99 рублей,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:06
2023-07-06T18:06
экономика
московская биржа
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубль компенсировал сильное падение четверга и вышел в плюс к основным валютам: доллар торгуется ниже 91 рубля, юань - ниже 12,5 рубля, евро - ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.58 мск снижался на 6 копеек, до 90,94 рубля, евро - на 19 копеек, до 98,81 рубля, юаня - на 5 копеек, до 12,49 рубля. В течение четверга рубль обновил минимумы с марта 2022 года: доллар максимально подскакивал до 93,85 рубля, евро - до 102,01 рубля, юань - до 12,92 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20230706/tsifrovoy-rubl-1882567977.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:1941:1456_1920x0_80_0_0_d917a21df5a5dea773cf3cca2d7fd9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, цены на нефть
Экономика, Московская биржа, Цены на нефть
Рубль компенсировал падение четверга на Мосбирже и вышел в плюс

Рубль компенсировал падение четверга на Мосбирже и вышел в плюс к основным валютам

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубль компенсировал сильное падение четверга и вышел в плюс к основным валютам: доллар торгуется ниже 91 рубля, юань - ниже 12,5 рубля, евро - ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.58 мск снижался на 6 копеек, до 90,94 рубля, евро - на 19 копеек, до 98,81 рубля, юаня - на 5 копеек, до 12,49 рубля.
В течение четверга рубль обновил минимумы с марта 2022 года: доллар максимально подскакивал до 93,85 рубля, евро - до 102,01 рубля, юань - до 12,92 рубля.
Символ рубля - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Цифровой рубль появится в РФ к 2027 году
Вчера, 13:33
 
ЭкономикаМосковская биржаЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала