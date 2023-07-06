https://ria.ru/20230706/rubl-1882651937.html

Рубль компенсировал падение четверга на Мосбирже и вышел в плюс

Рубль компенсировал падение четверга на Мосбирже и вышел в плюс - РИА Новости, 06.07.2023

Рубль компенсировал падение четверга на Мосбирже и вышел в плюс

Рубль компенсировал сильное падение четверга и вышел в плюс к основным валютам: доллар торгуется ниже 91 рубля, юань - ниже 12,5 рубля, евро - ниже 99 рублей,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:06

2023-07-06T18:06

2023-07-06T18:06

экономика

московская биржа

цены на нефть

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубль компенсировал сильное падение четверга и вышел в плюс к основным валютам: доллар торгуется ниже 91 рубля, юань - ниже 12,5 рубля, евро - ниже 99 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.58 мск снижался на 6 копеек, до 90,94 рубля, евро - на 19 копеек, до 98,81 рубля, юаня - на 5 копеек, до 12,49 рубля. В течение четверга рубль обновил минимумы с марта 2022 года: доллар максимально подскакивал до 93,85 рубля, евро - до 102,01 рубля, юань - до 12,92 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20230706/tsifrovoy-rubl-1882567977.html

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экономика, московская биржа, цены на нефть