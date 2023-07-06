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"Росагролизинг" предложил увеличить лимит финансирования для новых регионов - РИА Новости, 06.07.2023
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07:57 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/rosagrolizing-1882499928.html
"Росагролизинг" предложил увеличить лимит финансирования для новых регионов
"Росагролизинг" предложил увеличить лимит финансирования для новых регионов - РИА Новости, 06.07.2023
"Росагролизинг" предложил увеличить лимит финансирования для новых регионов
Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" предлагает увеличить выделенный ей лимит финансирования по технике для новых регионов РФ, спрос на нее со... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:57
2023-07-06T07:57
росагролизинг
херсонская область
россия
луганская народная республика
экономика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости/Прайм. Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" предлагает увеличить выделенный ей лимит финансирования по технике для новых регионов РФ, спрос на нее со стороны аграриев колоссальный, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Павел Косов. "Совокупный объем инвестиций общества в удовлетворение потребности в первоочередных средствах производства для новых регионов укладывается в 2 миллиарда рублей. Но спрос на технику в наших новых регионах колоссальный, поэтому скоро будем согласовывать с властями дополнительный лимит", - сказал Косов. По его словам, первые партии сельхозтехники стоимостью свыше 950 миллионов рублей уже отгружены в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую область. Ожидают отгрузки еще 85 единиц техники на общую сумму 757 миллионов рублей. "Всего от аграриев новых территорий по состоянию на конец июня 2023 года мы получили несколько сотен заявок на поставку свыше 500 единиц сельхозтехники и оборудования", - уточнил Косов. Списки аграриев и перечень необходимой им техники предоставляют региональные власти. "Конечно, нужно время на адаптацию: например, отчетность у местных сельхозпроизводителей была другая. Но рисков никаких не видим. Также для местных фермеров действуют льготные условия финансирования: отсрочка уплаты основного долга до октября 2024 года и процентов – до октября 2023 года", - отметил глава "Росагролизинга". АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи предпринимателям в лизинг средств производства.
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херсонская область
россия
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росагролизинг, херсонская область , россия, луганская народная республика, экономика
Росагролизинг, Херсонская область , Россия, Луганская Народная Республика, Экономика
"Росагролизинг" предложил увеличить лимит финансирования для новых регионов

"Росагролизинг" предложил увеличить лимит финансирования по технике для новых регионов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТоварные поезда
Товарные поезда - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости/Прайм. Государственная лизинговая компания "Росагролизинг" предлагает увеличить выделенный ей лимит финансирования по технике для новых регионов РФ, спрос на нее со стороны аграриев колоссальный, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Павел Косов.
«
"Совокупный объем инвестиций общества в удовлетворение потребности в первоочередных средствах производства для новых регионов укладывается в 2 миллиарда рублей. Но спрос на технику в наших новых регионах колоссальный, поэтому скоро будем согласовывать с властями дополнительный лимит", - сказал Косов.
По его словам, первые партии сельхозтехники стоимостью свыше 950 миллионов рублей уже отгружены в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую область. Ожидают отгрузки еще 85 единиц техники на общую сумму 757 миллионов рублей. "Всего от аграриев новых территорий по состоянию на конец июня 2023 года мы получили несколько сотен заявок на поставку свыше 500 единиц сельхозтехники и оборудования", - уточнил Косов.
Списки аграриев и перечень необходимой им техники предоставляют региональные власти. "Конечно, нужно время на адаптацию: например, отчетность у местных сельхозпроизводителей была другая. Но рисков никаких не видим. Также для местных фермеров действуют льготные условия финансирования: отсрочка уплаты основного долга до октября 2024 года и процентов – до октября 2023 года", - отметил глава "Росагролизинга".
АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи предпринимателям в лизинг средств производства.
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РосагролизингХерсонская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаЭкономика
 
 
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